Yuki Tsunoda onthult hoe hij precies van adviseur Helmut Marko te horen kreeg dat hij in 2026 plaats moet maken voor Isack Hadjar. De Japanse coureur wordt door Red Bull teruggezet naar de rol van reservecoureur, na een tegenvallend debuutseizoen bij de Oostenrijkers. Hoewel Tsunoda zijn nieuwe baan als een goede kans ziet om meer te leren, baalt hij wel van zijn demotie: ‘Maar verrassend genoeg gaat het wel goed met me’.

Yuki Tsunoda is na onder meer Pierre Gasly, Alexander Albon en Sergio Pérez de volgende teamgenoot van Max Verstappen die door Red Bull wordt weggestuurd. De Japanner kreeg na de GP Qatar te horen dat hij in 2026 zijn stoeltje moet afstaan aan Isack Hadjar. In zijn 21 racestarts als coureur voor de Oostenrijkers pakte Tsunoda slechts 30 punten, tegenover de 360 WK-punten die Verstappen in dezelfde tijd veiligstelde.

LEES OOK: Verstappen snapt Red Bull-demotie Tsunoda: ‘Is wel een logische keuze’

Toch baalt de coureur als een stekker dat zijn Formule 1-avontuur, in ieder geval voorlopig, tot een einde komt. “Natuurlijk ben ik teleurgesteld en boos”, vertelt Tsunoda eerlijk aan PlanetF1. “Ik kreeg vlak na de race in Qatar te horen van Helmut, privé, dat ik volgend jaar niet meer zou racen. Maar verrassend genoeg gaat het goed met me. Niet goed, maar ik red me wel. De volgende ochtend bestelde ik zoals gewoonlijk ontbijt, hetzelfde als altijd. Misschien dat ik het me pas na Abu Dhabi echt besef.”

Red Bull-contract

Vlak na de bekendmaking van de demotie van Tsunoda, meldde Red Bull ook meteen dat de Japanner wel aanblijft als reservecoureur. Volgens de coureur had hij echter geen andere keuze. “Nou, ik had geen andere opties”, vertelt hij wanneer hem wordt gevraagd of actief elders eens stoeltje zoeken een optie was. “Het punt is dat ik een contract had, dus ik kon niet veel doen. Ik had een paar aanbiedingen van buitenaf, maar mijn contract staat me niet echt toe om veel met hen te praten, hoe dan ook. Daarom was ik echt gefocust op Red Bull. Mijn prioriteit de afgelopen jaren was ook de Red Bull-familie, want hier ben ik opgegroeid.”

Lees hier alles over de GP Abu Dhabi

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.