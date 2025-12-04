Max Verstappen heeft voor het eerst gereageerd op de sportieve degradatie van zijn teamgenoot Yuki Tsunoda. De Japanner moet na een tegenvallend seizoen bij Red Bull plaatsmaken voor Isack Hadjar, al verlaat hij als de nieuwe reservecoureur bij de Oostenrijkers nog niet helemaal de Red Bull-familie. Volgens Verstappen heeft zijn team de juiste keuze gemaakt.

Het hing al even in de lucht, maar vlak na de GP Qatar werd het officieel: Yuki Tsunoda is in 2026 niet langer de teamgenoot van Max Verstappen. De Japanner moet plaatsmaken voor Isack Hadjar, en wordt zelf reservecoureur voor de Oostenrijkers. De timing van het nieuws – zo vlak voor de seizoensfinale in Abu Dhabi – zorgde voor enigszins wat verbazing in de paddock, maar volgens Verstappen weet de Japanner het zelf al langer.

“Het is niet alsof er pas op die dag knopen zijn doorgehakt”, verwijst Verstappen naar het moment waarop het nieuws wereldkundig werd gemaakt. “Het is een keuze van het team. Ik heb niet gemerkt dat hij daarom nu anders reageert of wat dan ook. Als coureur moet je er uiteindelijk altijd voor het team zijn, en dat verandert niet.”

‘Logische keuze’

Tsunoda delfde het hele jaar al het onderspit naast zijn teamgenoot – alleen tijdens de sprintkwalificatie in Qatar kwalificeerde de Japanner hoger dan Verstappen – waardoor zijn demotie binnen Red Bull niet onverwacht kwam. Ook Verstappen snapt de keuze van zijn renstal. “Het is op zich wel de logische keuze, daar kan je niet zoveel van zeggen eigenlijk”, besluit Verstappen.

