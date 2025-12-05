Lewis Hamilton is bijzonder kritisch over de huidige generatie Formule 1-auto’s en neemt daarbij geen blad voor de mond. De zevenvoudig wereldkampioen maakt in aanloop naar de nieuwe reglementen voor 2026 duidelijk dat hij genoeg heeft van de huidige bolides – én dat hij zich tegelijk zorgen maakt over wat de volgende generatie gaat brengen.

“Er is niets aan deze huidige generatie auto’s dat ik ga missen”, vertelt Hamilton zonder aarzeling tegen de media in Abu Dhabi. “Zo simpel is het. Ik heb er totaal niet van genoten.” De Brit schroomt niet om de huidige generatie te vergelijken met eerdere F1-bolides – en die vergelijking valt bepaald niet in het voordeel van de huidige auto’s uit. “2017 was geweldig: een grotere, bredere auto”, legt hij uit. “Hij oogde krachtiger en had veel meer downforce. Dat was echt gaaf. Deze generatie is waarschijnlijk de slechtste, als ik eerlijk ben. En ik bid dat de volgende niet nóg slechter wordt.”

Hamilton benadrukt dat het vrijwel onmogelijk is om nu al te voorspellen hoe de nieuwe 2026-auto’s zullen aanvoelen op de baan. “Het is heel, heel moeilijk te zeggen wat het gaat worden. Ik wil niet te negatief zijn, maar het voelt zó anders… Ik weet niet of jullie het leuk gaan vinden.” Toch wil Hamilton nog geen conclusies trekken. “Misschien word ik verrast en wordt het geweldig. Inhalen kan fantastisch zijn, en het volgen van elkaar misschien makkelijker. Ik weet het gewoon niet.”

Nieuwe uitdaging

Daarnaast maakt vooral de nieuwe rij­dynamiek hem voorzichtig optimistisch. “Of jullie het leuk gaan vinden dat we op het rechte stuk terugschakelen, of dat we met andere boost-instellingen spelen… geen idee. Maar het wordt in ieder geval een enorme uitdaging voor ons allemaal — en dat is uiteindelijk waar deze sport om draait. We moeten onszelf blijven uitdagen. Als we altijd hetzelfde zouden doen, zou het veel te makkelijk worden.”

