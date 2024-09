Richard Verschoor heeft zondagochtend voor Trident zijn eerste overwinning van het seizoen in de Formule 2 behaald. Verschoor ging meteen aan de leiding bij de start van de race in Azerbeidzjan, maar na een crash met meerdere auto’s kwam de rode vlag naar buiten.

Ook bij de rollende herstart ging Verschoor aan kop, voor Victor Martins en Andrea Kimi Antonelli. Dat was ook de uitslag van de incidentrijke Formule 2-race. Gabriel Bortoleto eindigde op P4 en nam de leiding in het coureurskampioenschap over.

Zie hieronder de video van Viaplay met de zege van Richard Verschoor in de Formule 2-race in Bakoe, Azerbeidzjan.

