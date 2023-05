Sebastian Vettel was in gesprek om mogelijk naar de Formule E te gaan. Dat bevestigt Alejandro Agag, de oprichter en voorzitter van de Formule E. Vettel bedankte echter voor de eer.

Vettel zette eind 2022 een punt achter zijn Formule 1-carrière, maar echt klaar met het racen is de Duitser nog niet. Zo nam hij eerder dit jaar deel aan de Race of Champions in Zweden en zal hij deze zomer verschijnen bij het Goodwood Festival of Speed. Het is dan ook niet gek dat Agag probeerde Vettel te verleiden tot een overstap naar de Formule E.

“We hadden zelfs gesprekken over de Extreme E”, onthult Agag tegenover het Britse talkSPORT. Van een echte overstap kwam het alleen nooit. “Hij heeft het druk. Ik heb gehoord dat hij al een baan heeft voor de toekomst. Hij heeft volgens mij dus al plannen.”

Duurzaamheid belangrijk

Vettel heeft zich in recente jaren veel ingezet voor milieubewuste doelen, zoals het gebruik van synthetische brandstof. Qua idealen hadden Vettel en de Formule E dan ook goed bij elkaar gepast, zo redeneert Agag. “Sebastian is zeer toegewijd aan duurzaamheid en de vele waarden die wij delen. We waren waarschijnlijk niet op het juiste moment op de juiste plek. Hij heeft enkele andere belangrijke doelen. Maar wat hij ook doet, hij zou een geweldige aanwinst zijn.”

Had Vettel de overstap wel gemaakt, dan was hij bepaald niet de eerste Formule 1-coureur geweest die een transfer maakt naar de Formule E. In totaal beproefden 32 F1-coureurs hun geluk in de Formule E, waaronder Felipe Massa, Jacques Villeneuve en regerend FE-kampioen Stoffel Vandoorne.

