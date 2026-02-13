Formule E-CEO Jeff Dodds heeft Max Verstappen uitgenodigd om aankomend weekend een proefritje te komen maken in de volledige elektrische bolides. De uitspraken van de Nederlander dat de nieuwe Formule 1-auto’s de koningsklasse in een soort ‘Formule E op steroïden’ veranderen bereikte namelijk ook de CEO in Jeddah. Daar staan dit weekend weer races voor de elektrische klasse op het programma. Dodds onthult hoe hij meteen een appje naar de Nederlander heeft gestuurd: ‘Als je zin hebt om hierheen te komen, kom ik je wel ophalen’.

Hoewel Max Verstappen op de donderdag in Bahrein niet in de RB22 zat, stond de Nederlandse wereldkampioen wel volop in de aandacht. De Nederlander gaf tijdens een persmoment met de media aan dat hij namelijk niet zo’n fan is van de 2026-bolides. “Ik pas me als rijder altijd aan, maar wij als coureurs zijn nu alleen maar bezig met sparen en managen”, legde hij uit aan de in Bahrein aanwezige media. “Het slaat nergens op. In bepaalde bochten moet je nu extreem langzaam gaan om energie terug te winnen. Ja sorry, maar dat hoort thuis in de Formule E. Formule 1 moet staan voor zo hard mogelijk rijden, en dat doen we nu niet. Het is een soort Formule E op steroïden.”

De uitspraken van Verstappen bereikte ook Jeff Dodds, de CEO van de Formule E-klasse. De Brit kon het niet laten om de coureur een appje met een knipoog te sturen. “Ik stuurde Max gisteren een berichtje met ongeveer de volgende inhoud: ‘Jij bent in Bahrein, ik ben in Jeddah, als je zin hebt om hierheen te komen, kom ik je wel ophalen.’ Ik was dus een beetje ondeugend toen ik hem dat bericht stuurde”, vertelt Dodds aan de media. Er staan dit weekend twee races op het programma van de elektrische raceklasse in Jeddah, slechts 1500 kilometer van de Formule 1-testdagen in Bahrein vandaan.

Dodds begrijpt uitspraken Verstappen

Toch snapt de Brit de vergelijking van verstappen tussen de nieuwe F1-auto’s en de Formule E wel. “Wat hij zei, verbaast me niet. Als ik de uitspraken van Max zo samenvat, zegt hij eigenlijk dat hij zich gecompromitteerd voelt in de auto”, denkt Dodds. “Hij heeft waarschijnlijk het gevoel dat het niet langer racen is waarbij je het gaspedaal volledig intrapt. Waarbij je op volle snelheid rijdt. Hij vindt dat het een andere racestijl is omdat er een compromis is gesloten op het gebied van de technologieën in de auto. Dat bevalt hem niet zo goed. Tot nu toe. Misschien leert hij het nog wel leuk te vinden, de tijd zal het leren.”

Ondanks dat Verstappen met zijn uitspraken zich niet helemaal positief over de Formule E leek uit te laten, is Dodds stiekem wel blij met de vergelijking van de Nederlander. “Veel van de Formule E-coureurs en de teambazen hebben contact met me opgenomen. Allemaal zeggen ze dat dit een geweldige kans voor ons is”, legt de CEO uit. “Veel mensen zeggen tegen mij dat het geweldig is dat hij zelfs naar Formule E verwijst. Het is goed voor de bekendheid. Het is ook een goede kans om mensen te laten zien waar we voor staan en waar we naartoe gaan. Dus als meer mensen door zijn opmerkingen denken: ‘oh, ik ga eens kijken naar de Formule E’, dan is dat geweldig.”

