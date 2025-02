In de eerste van twee Formule E-races in Jeddah greep Nyck de Vries vrijdag net naast het podium. De coureur van Mahindra moest na een mooie strijd genoegen nemen met de vierde plaats. Maximilian Günther won de wedstrijd in Saoedi-Arabië, Robin Frijns eindigde als dertiende.

Voor De Vries, als zesde gestart, leek een top-drie positie in aantocht in Jeddah. Het was gedurende de race stuivertje wisselen in de strijd om de podiumplaatsen, McLaren-coureur Taylor Barnard en De Vries kwamen zelfs met elkaar in aanraking. De Nederlander hield zijn Mahindra echter onder controle en kon door. In de 29e ronde moest De Vries, na diverse positiewisselingen voorin, toch nog zijn meerdere erkennen in Barnard. Die eindigde als derde.

Zege Günther

Oliver Rowland leek op zijn beurt lange tijd op weg naar de zege. Aan het einde van de race had hij echter moeite met de wegligging, Günther kwam dichterbij en de Duitser troefde de Brit in de slotfase nog af. Zo boekte hij zijn eerste zege voor DS Penske. Ver achter de top zat er voor Frijns geen punt in, P13 restte slechts. Zaterdagavond wacht de Formule E-coureurs in Jeddah nog een tweede race. Overdag is daarvoor eerst nog een kwalificatiesessie.

