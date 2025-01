Meedoen om de zege zat er voor Nyck de Vries en Robin Frijns zaterdagavond niet in tijdens de tweede Formule E-race van het jaar. De Nederlanders eindigden tijdens de ePrix in Mexico-stad respectievelijk als achtste en twaalfde. De Brit Oliver Rowland pakte de overwinning.

Zoals wel vaker in de Formule E zat het venijn in Mexico in de staart. Door een neutralisatie zat het veld dicht bij elkaar, onder andere na het uitvallen van Mitch Evans. De Nieuw-Zeelander won enkele weken geleden nog de openingswedstrijd van het seizoen in São Paulo. Wie de tweede race zou winnen, was tot het einde van de race de vraag: Rowland was in een mooi gevecht verwikkeld met Antonio Felix da Costa. De Engelsman won. Achter de Portugees reed regerend kampioen Pascal Wehrlein na plek drie.

De als twaalfde gestarte De Vries, eerder al zesde in Brazilië, pakte met zijn achtste plek opnieuw een paar goede punten voor het Mahindra team. De Formule E-kampioen van 2021 nestelt zich daarmee stevig in het klassement in de subtop. Frijns zag een mooie inhaalrace vanaf P20 niet bekroond worden; hij wacht nog op zijn eerste punten van het seizoen.

Het volgende raceweekend is medio februari in Jeddah. Op zowel 14 als 15 februari staat er een race op het programma. Net als in Mexico rijden de Formule E-coureurs in Saoedi-Arabië dan op een verkorte variant van het Formule 1-circuit aldaar.

