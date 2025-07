Nyck de Vries reed zaterdag in Londen tijdens de voorlaatste Formule E-race naar een knappe tweede plaats. De prestatie van landgenoot Robin Frijns mocht er ook zijn: hij startte als negentiende, haalde liefst elf auto’s in en finishte verdienstelijk als achtste.

De zege in Londen ging naar Nick Cassidy. De Nieuw-Zeelander won voor de derde keer in vijf races. Hij was net iets te snel voor De Vries, die ook in de kwalificatie al genoegen moest nemen met P2. De vreugde bij de Nederlander was er naderhand niet minder om. “Ik ben vooral blij dat ik met deze podiumplek het team een beloning heb kunnen geven voor al het harde werk”, klonk het, verwijzend naar zijn team Mahindra.

Voor de strijd om de titel doet het afsluitende raceweekend er niet meer toe. Oliver Rowland kroonde zich eerder deze maand in Berlijn namelijk al tot de nieuwe wereldkampioen in de Formule E. Het seizoen eindigt zondagmiddag met een tweede race in de Britse hoofdstad.

