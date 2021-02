Formule E: Frijns kan pole net niet verzilveren en wordt tweede

Robin Frijns is in de tweede ePrix in Saoedi-Arabië als tweede geëindigd, achter Sam Bird. Nyck de Vries moest achteraan starten na technische problemen bij Mercedes, maar de winnaar van gisteren blijft kampioenschapsleider.

De rollen waren omgedraaid voor de twee Nederlandse coureurs in de Formule E. Waar Frijns gisteren de kwalificatie moest missen en De Vries van pole naar de zege reed, was het vandaag de beurt aan Frijns om toe te slaan in de kwalificatie. Hij kon zijn eerste pole echter niet verzilveren en greep net naast zijn derde zege in de Formule E.

“Het was een leuke race”, aldus Frijns na afloop van de race. “Sam Bird was op sommige delen van het circuit wat sneller. We hadden een paar mooie gevechten. Mijn Attack Mode net voor de full course yellow pakte niet gelukkig uit, maar dat soort gokken horen bij de sport. Na de moeilijke dag gisteren zou ik voor de tweede plaats hebben getekend. Zeker met de pole geeft het vertrouwen voor de rest van het seizoen.”

Na een goede start kwam Envision Virgin-coureur Frijns al vroeg onder druk te staan van zijn voormalige teamgenoot Sam Bird, die nu voor Jaguar uitkomt. Frijns activeerde als eerste van de twee de Attack Mode. Daardoor verloor hij even de leiding, maar die pakte hij dankzij het extra vermogen alweer terug voordat ook Bird zijn joker kon inzetten.

Toen Jake Dennis de muur werd ingedrukt door Pascal Wehrlein en stilviel, zette Frijns zijn tweede Attack Mode in. Opnieuw moest hij daardoor de koppositie aan Bird laten, maar door de Full Course Yellow bleef hij krap achter zijn rivaal, die de extra meters dus nog een keer moest gaan maken. Nog daarvoor haalde Frijns hem wederom in.

Terwijl Bird Frijns terugpakte, reden de aanstormende Techeetah-collega’s Jean-Eric Vergne en Antonio Felix Da Costa elkaar in de wielen. Zodra Bird zijn tweede Attack Mode activeerde, kwam Frijns weer even aan de leiding, maar hij was een makkelijke prooi voor de Jaguar met het tijdelijke extra vermogen.

Na een aantal incidenten, waaronder een zware crash van Alex Lynn, volgde een lange safetycarfase en werd uiteindelijk de rode vlag uitgehangen. De wedstrijdleiding maakte bekend dat de race ook niet meer zou worden herstart, wat betekende dat de winst naar Bird ging, voor Frijns, Vergne en Felix Da Costa.

De Vries mocht net als zijn Mercedes-collega Stoffel Vandoorne en de Mercedes-aangedreven Venturi’s niet in actie komen tijdens de kwalificatie, nadat Edoardo Mortara in de vrije training zwaar was gecrasht na een technische storing. Mercedes moest eerst de oorzaak achterhalen en oplossen om weer de baan op te mogen. Voor de race kregen ze groen licht, maar door het missen van de kwalificatie moesten ze achteraan starten. Vanaf de twintigste startplek kwam De Vries nog naar de veertiende plaats.

