Zinderende hitte én zinderende spanning: dat typeerde het Formule E-weekend in Rome. Die spanning behelst de titelstrijd en daarin deed Jake Dennis zondag in de Italiaanse hoofdstad goede zaken in de tweede en afsluitende race. De Brit won en zag hoe concurrenten Nick Cassidy en Mitch Evans met elkaar in botsing kwamen. Robin Frijns had, net als zaterdag, pech: hij viel uit.

Frijns, gesteund door een bataljon aan gasten van CUPRA, kende een onfortuinlijk weekend. Zaterdag was hij in de eerste race van het weekend een van de pechvogels die de gecrashte Sam Bird niet kon ontwijken. Met schade aan de ABT CUPRA kon hij niet verder. Zondag haalde hij opnieuw de finish niet, hij moest na 18 van de 24 ronden noodgedwongen opgeven.

Beter verging het Jake Dennis. De Britse coureur van Avalanche Andretti won de tweede race en nam de leiding in het WK over. Hij profiteerde optimaal van zijn pole position én van contact tussen zijn titelrivalen Evans en Cassidy. Die eerste raakte de tweede, vloog door de lucht en zag Cassidy rechtdoor gaan. Beiden vervolgden hun weg, maar Evans moest uiteindelijk de strijd staken. Cassidy kwam niet verder dan plek 14.

Strijd om de wereldtitel

Dennis vocht aan kop van het veld een verbeten strijd uit met Norman Nato (Nissan) en Evans’ teamgenoot Bird. De polesitter hield echter stand en pakte zo belangrijke punten in de strijd om de wereldtitel. Daarin leidt Dennis nu voor Cassidy en Evans. De laatste twee races van het seizoen zijn over twee weken in Londen. Daar valt dan de beslissing in het kampioenschap.

