Op 1 mei is het dertig jaar geleden dat Ayrton Senna verongelukte op het circuit van Imola. Als eerbetoon brengt FORMULE 1 Magazine een fotoserie van de meest memorabele momenten van de legendarische Braziliaanse coureur. Met vandaag, in de eerste editie, zijn route naar de Formule 1.

Verslagen door een Nederlander

Ayrton Senna nam deel aan het Karting World Championship van 1978 tot en met 1982. In het kartseizoen van 1980 werd hij opnieuw tweede, iets wat hem in 1979 ook overkwam. Dit keer werd hij verslagen door de Nederlander Peter de Bruijn. Naast het rijden in Formule Ford in de opvolgende jaren, deed hij nog een gooi naar de eerste plek in het kart kampioenschap. In 1981 werd hij vierde, net één plek naast het podium, en ook in ’82 lukte het hem niet om het goud te bemachtigen. Een wereldkampioenschap in karten bleef uit.

Ayrton Senna in actie tijdens het wereldkampioenschap karten van 1980 in het Zweedse Kalmar. © Motorsport Images

Ongeslagen kampioen in Formule Ford

In 1981 debuteert Senna in de Van Diemen R81 tijdens het Formule Ford 1600 kampioenschap. Hij wint uiteindelijk alle races in het kampioenschap, een ongeslagen kampioen. Het jaar erop pakt hij nog even door in het Formule Ford 2000 kampioenschap. De Braziliaan weet niet alle races te winnen maar staat aan het einde van het seizoen toch op de hoogste trede van het podium.

Senna is in 1981 onverslaanbaar in de Van Diemen tijdens het Formule Ford 1600 kampioenschap, hier op Oulton Park in England. © Motorsport Images

Racewinnaar én Formule 3 kampioen

Na het winnen van Formule Ford in ’81 en ’82 gaat de Braziliaan nog even door. In 1983 rijdt hij mee in de Formule 3, en ook daar heeft hij aan het einde van het seizoen het goud in handen. Deze foto is gemaakt nadat hij de overwinning behaalde in Engeland. Hier was hij Formule 3 kampioen en werd hij omhelsd door zijn moeder, Neide Senna. Senna nam de achternaam van zijn moeder aan omdat Da Silva een veel voorkomende naam is in Brazilië.

Racewinnaar en Brits Formule 3-kampioen van 1983 Senna wordt door zijn moeder Neide Senna da Silva gefeliciteerd op Thruxton in England. © Motorsport Images

Testen bij Williams Racing

Dankzij zijn indrukkwekkende seizoen in de Formule 3, wordt Ayrton Senna gevraagd om voor de testdagen in de Williams te stappen. Hij maakt een gigantische indruk bij het Engelse Formule 1-team. Hij rijdt namelijk algauw snellere rondetijden dan de meeste F1-coureurs in die tijd op dat circuit.

Senna test de Williams FW08C voor het eerst op Donington Park in 1983 en is direct sneller dan wereldkampioen Keke Rosberg. © Motorsport Images

Iedereen weet wie Ayrton Senna is

Tijdens zijn eerste seizoen in de Formule 1 rijdt Senna voor Toleman, een kleiner team op de grid. Tijdens de Grand Prix van Monaco weet hij zichzelf opnieuw in de schijnwerpers te zetten door een tweede plek te behalen. Hij rijdt een indrukwekkende inhaalrace op een nat circuit in Monte Carlo. Na het inhalen van Niki Lauda (in een dominante McLaren) rijdt de Braziliaan op de tweede plek, klaar om de leider in de race aan te vallen (Alain Prost). Helaas werd de race vroegtijdig afgevlagd dankzij het weer, en zo greep hij net naast zijn eerste Formule 1 overwinning. Ondanks dat, wist iedereen vanaf dat moment wie Ayrton Senna was. Als ze dat al niet deden.

Ayrton Senna in de Toleman-Hart tijdens de regenrace in Monaco in 1984. © Getty Images

