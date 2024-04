Op 1 mei is het dertig jaar geleden dat Ayrton Senna verongelukte op het circuit van Imola. Als eerbetoon brengt FORMULE 1 Magazine een fotoserie van de meest memorabele momenten van de legendarische Braziliaanse coureur. Met vandaag de rivaliteit tussen Prost en Senna.

Prost wordt door jonge teamgenoot Senna verslagen

Tweevoudig wereldkampioen Alain Prost krijgt in 1988 bij McLaren een nieuwe teamgenoot: Ayrton Senna. De Braziliaan heeft bij Lotus al laten zien wat hij in zijn mars heeft, maar krijgt nu echt de kans bij een topteam. De McLaren MP4/4 is zeer dominant en de coureurs winnen 15 van de 16 Grands Prix. Senna verslaat Prost uiteindelijk in het kampioenschap en wint dit jaar zijn eerste wereldtitel.

Lachende gezichten bij McLaren na het zeer succesvolle seizoen van 1988. © Motorsport Images

De beruchte crash van 1988

Het jaar erop wordt de strijd om de titel wat grimmiger tussen de twee en ontstaan de eerste scheurtjes in hun relatie. De bom barst tijdens de Grand Prix van Japan waarbij de twee kemphanen elkaar raken in de chicane. Voor Prost betekent dit einde oefening, Senna kan zijn weg vervolgen en wint de race. Opmerkelijk genoeg wordt de Braziliaan na de race gediskwalificeerd vanwege het afsnijden van de chicane. McLaren gaat hiertegen in beroep, maar dit werkt averechts. Senna krijgt een boete van 100.000 dollar wegens gevaarlijk rijgedrag en een voorwaardelijke schorsing van zes maanden. Senna is woest op FIA-president Jean-Marie Balestre. In zijn ogen heeft de Fransman hem bestolen en zijn landgenoot Prost op deze manier aan de derde wereldtitel geholpen.

Hét moment tussen Senna en Prost van 1989. © Motorsport Images

Senna neemt keihard wraak

In 1990 is de rivaliteit allesbehalve afgenomen, al rijdt Prost nu voor Ferrari. Ook nu gaan de twee gelijk op in de strijd om de wereldtitel en volgt er weer een apotheose op Suzuka. Senna kwalificeert zich op pole position, maar moet vanaf de vuile binnenkant starten. De nummer twee, in dit geval Prost, mag vanaf de schone racelijn starten. Een bijzondere situatie. Senna haalt verhaal bij de wedstrijdleiding, maar krijgt geen gehoor. Senna is woest en vreest dat Prost veel beter zal wegkomen. En inderdaad is dit op zondag het geval. De McLaren-coureur kijkt na de start al snel tegen de achterkant van de Ferrari aan. De Braziliaan is het zat en ramt Prost in de eerste bocht vol van de baan. Beide wagens zijn zwaar gehavend en kunnen niet verder rijden. Senna verovert op deze dubieuze wijze zijn tweede wereldtitel.

Het wrak na de wraak van Senna tijdens de Japanse Grand Prix van 1990. © Motorsport Images

Senna noemt Prost een lafaard

Prost komt in 1992 niet in actie in de Formule 1, maar heeft een contract getekend voor het jaar daarop bij het dominante Williams. Wel onder een strikte voorwaarde: dat Senna niet zijn teamgenoot mag worden. Dit zit de McLaren-coureur flink dwars en hij steekt zijn mening niet onder stoelen of banken. Tijdens de persconferentie na de Grand Prix van Portugal roept hij op tv: “Prost gedraagt zich als een lafaard!”

Senna wil dolgraag de overstap maken naar het dominante team van Williams, maar Prost steekt daar een stokje voor. © Motorsport Images

Senna en Prost leggen het bij

Prost wint in 1993 zonder al te veel tegenstand de wereldtitel met Williams, maar zwaait na dit seizoen de sport vaarwel. Zijn plek wordt ingenomen door… Senna. Tijdens de laatste race van het seizoen in Australië wint Senna in de beduidend mindere McLaren en staat Prost naast hem op het podium. Het is voor beiden de laatste keer dat ze ooit op een Formule 1-podium zullen staan. De coureurs begraven de strijdbijl en Senna vraagt na het seizoen zelfs nog geregeld aan Prost of hij terug wil komen. Op de een of andere manier heeft de Braziliaan hem nodig om het beste uit zichzelf te halen. En het langverwachte sprookje tussen Williams en Senna? Dat loopt helaas uit op een nachtmerrie.

Het laatste podium van de twee grote kampioenen. © Motorsport Images

