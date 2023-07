De Formule 1 is neergestreken in Mogyoród, het plaatsje even buiten Boedapest waar al sinds 1986 de Grand Prix van Hongarije wordt verreden. We namen een kijkje achter de schermen:

De trackwalk in Hongarije is een van de kortste van het het seizoen (Motorsport Images)

Bij Mercedes wijzen alle neuzen in dezelfde richting (Motorsport Images)

Daniel Ricciardo arriveert in vol ornaat (voor de fotografen) bij de garage van AlphaTauri (Getty Images)

Nico Hülkenberg lijkt iets teveel tijd te hebben doorgebracht met Alexander Albon (Motorsport Images)

Kevin Magnussen werd eerder deze week voor de tweede keer vader. Tillykke! (Motorsport Images)

Fernando Alonso won twinig jaar geleden op de Hungaroring zijn eerste Grand Prix (Motorsport Images)

Max Verstappen staat de pers te woord (Getty Images)

Achter Verstappen in de garage van Red Bull de RB19 met de nieuwe sidepods (Motorsport Images)

George Russell neemt nog even tijd voor een selfie (Motorsport Images)

De mecaniciens van Carlos Sainz zijn hard aan het werk (Getty Images)