De Grand Prix van Japan is haast niet weg te denken van de Formule 1-kalender. Suzuka is een traditioneel circuit wat enorm geliefd is bij de coureurs, maar ook bij de fans. De Japanse fans zijn dol op racen. Dag één op het circuit van Suzuka stond vandaag niet alleen in het teken van media, maar ook in het teken van de Buzzin’ Corner van Sebastian Vettel

Lewis Hamilton maakt zijn entree in de paddock op het circuit van Suzuka.

Oscar Piastri tijdens de persconferentie. De rookie maakte gisteren bekend dat hij zijn contract verlengd heeft tot en met 2026 bij het team van McLaren.

Alle coureurs verzamelen zich bij de Buzzin’ corner. Op initiatief van viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel is bocht 2 de locatie geworden voor een bio-diversiteit project.

Carlos Sainz, de winnaar van vorig weekend, heeft de vorige foto net gemist en moet een sprintje trekken om op tijd te zijn voor de volgende foto.

Max Verstappen is er niet vies van om de armen uit de mouwen te steken. Hij helpt Sebastian Vettel met het opzetten van zijn project.

Sebastian Vettel is druk bezig aan zijn Buzzin’ corner. Hij wil met zijn project meer aandacht trekken voor bio-diversiteit. Vandaar dat de kerbstones bij de Buzzin’ corner ook zwart met geel zijn geverfd.

De Japanse fans zijn gepassioneerd zoals altijd. Ze komen met de gekste helmen en leuke bordjes.

Yuki Tsunoda maakt voor iedereen tijd in zijn vaderland. Zo gaat hij op de foto met zijn grote kleine fans.

De safety car en medical car verkennen samen alvast de baan.

