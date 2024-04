Dit weekend zitten we weer op het puntje van onze stoel voor de GP van Japan. Suzuka staat al jarenlang garant voor actie en mooie races. Wie af en toe op de tribunes kijkt, zal echter merken dat er ook buiten de baan genoeg te zien valt. De fans in Japan zijn misschien wel de meest fanatieke van allemaal en sloven zich ieder jaar weer uit om de leukste en gekste creaties mee te nemen naar het circuit.

Van gezichtsmaskers tot gekke hoedjes en van Formule 1-kimono’s tot Max Verstapen-poppen, voor de fans in Japan hoort het er allemaal bij. Hier een greep uit een van de meest kleurrijke paddocks van de Formule 1-kalender.

FOTOSERIE:

Een petje van Yuki Tsunoda – een van de vaderlandse helden op Suzuka – was niet genoeg voor deze beste man. Plak er een paar schaalmodellen op van Formule 1-bolides en je valt past echt op (Motorsport Images)

Alsof de Oranje kimono nog niet genoeg was, nam deze fan ook nog een pop van Max Verstappen mee naar het circuit. Is het kroontje op zijn hoofd een voorbode voor dit seizoen? (Motorsport Images)

Waarom een gewone kaart van het circuit meenemen, als je ook een maquette bij je kunt dragen? Punten voor creativiteit (Motorsport Images)

Deze fan hoopt dat Christian Horner nog heel lang aanblijft als teambaas bij Red Bull. ‘No Horner, no life’, is het devies (Getty Images)

Günther Steiner, who? In Japan zijn de fans maar wat blij dat Haas nu door de Japanse Ayao Komatsu wordt vertegenwoordigd (Motorsport Images)

