Lewis Hamilton is bij lange na niet de eerste Britse Formule 1-coureur die voor Ferrari gaat rijden: elf Britten ging hem voor. Maar wie waren zij en in welke bolides reden ze? We gaan terug in de tijd, van Peter Whitehead en John Surtees tot Nigel Mansell en Eddie Irvine: elf foto’s en feitjes.

1. Peter Whitehead

Reed tussen 1950 en 1954 in de Formule 1, onder meer voor Ferrari. Hij was de eerste persoon aan wie de legendarische Enzo Ferrari ooit een auto verkocht van het merk.

Peter Whitehead in de Ferrari 125 tijdens de Britse GP van 1952 op het circuit van Silverstone (Motorsport Images)

2. Mike Hawthorn

Werd in 1958 de eerste Britse wereldkampioen ooit in de Formule 1 en beëindigde meteen zijn loopbaan. Won overigens maar drie keer een Grand Prix.

Mike Hawthorn, rijdend in de Ferrari D246, tijdens de Nederlandse Grand Prix in 1958 in Zandvoort. (Motorsport Images)

3. Peter Collins

Won drie races in zijn loopbaan, werd door Ferrari eerst geliefd en later verguisd om zijn playboy-lifestyle. Verongelukte in de Grand Prix van Duitsland in 1958.

Peter Collins namens Ferrari in actie tijdens de Italiaanse Grand Prix van 1957 (Motorsport Images)

4. Tony Brooks

Studeerde tijdens zijn Formule 1-loopbaan tandheelkunde. Werd geen tandarts, wel tweevoudig Grand Prix-winnaar.

Tony Brooks in de Ferrari 246 tijdens de Grand Prix van Monaco in 1959 (Motorsport Images)

5. Cliff Allison

Won nimmer en vooral bekend van de vloek van Monaco: zowel in 1959 als in 1960 raakte hij daar gewond na crashes. Een ander ongeluk, een jaar later in België, leverde twee gebroken knieën op: einde carrière.

Cliff Allison klimt, naar later blijkt gewond, uit zijn Ferrari 156 nadat hij is aangereden door Wolfgang von Trips in de Porsche RSK (44) tijdens de Grand Prix van Monaco in 1959 (Motosport Images).

6. John Surtees

Bekend van zowel motorsport als Formule 1: hij is tot op de dag van vandaag de enige ooit die wereldkampioen werd op zowel twee als vier wielen.

John Surtees in de Ferrari 312 tijdens de Belgische GP op Spa-Francorchamps in 1966 (Motorsport Images)

7. Mike Parkes

Reed slechts zes keer een F1-race, maar wel allemaal voor Ferrari. Scoorde nog twee podiums ook.

Mike Parkes schiet in de Ferrari 312 van de baan tijdens de Belgische GP van 1967 (Motorsport Images)

8. Jonathan Williams

Als je dan toch maar één keer in je leven een Grand Prix mag rijden, dan maar voor Ferrari. Williams deed het in Mexico in 1967 en werd achtste.

Jonathan Williams in de Ferrari 312 tijdens de GP van Mexico in 1967 (Motorsport Images)

9. Derek Bell

Is vooral bekend van het succes in andere klassen, zoals zijn vijf overwinningen in de 24 uur van Le Mans. Maar ook hij reed namens Ferrari een paar keer – zonder succes – in de Formule 1.

Derek Bell in Ferrari 312 op het circuit van Silverstone in 1969 (Motorsport Images)

10. Nigel Mansell

Kende in 1989 en 1990 weinig geluk bij Ferrari, maar had wel de eer de laatste coureur ooit te zijn die door Enzo Ferrari (gestorven in 1988) persoonlijk werd geselecteerd voor een stoeltje in de F1-bolide.

Nigel Mansell in de Ferrari 641/2 uit 1990 (Motorsport Images)

11. Eddie Irvine

De Noord-Ier was van de elf Britten de laatste die Hamilton voorging naar Ferrari. Het scheelde weinig of hij was in 1999 wereldkampioen geworden in de rode bolide. De flamboyante Irvine staat echter vooral bekend als een van de adjudanten van zevenvoudig wereldkampioen Michael Schumacher.

Eddie Irvine in Ferrari F399 in Italie, 1999 (Motorsport Images)

Hamilton treedt overigens pas in 2025 in de voetsporen van deze elf Britten. Hij rijdt dit jaar nog voor Mercedes. Hoe hij naar komend seizoen kijkt, kun je lezen in een interview in de wintereditie van FORMULE 1 Magazine, nu in de winkel en online te bestellen met gratis verzending!