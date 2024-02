Vanmiddag is de teampresentatie van Ferrari op het testcircuit in Fiorano. De Italiaanse renstal snoepte afgelopen seizoen als enige team een overwinning af van Red Bull, maar hoopt dit jaar natuurlijk op meer. Wij doken in de archieven van het team dat al sinds de oprichting van de Formule 1 deelneemt aan het kampioenschap. Een overzicht van een aantal succesvolle Ferrari-bolides waarmee het constructeurskampioenschap werd gewonnen.

Op de foto hierboven een afbeelding uit 2008 van Felipe Massa. De Braziliaan was virtueel heel even kampioen, tot Lewis Hamilton in de laatste ronde van de laatste Grand Prix het kampioenschap toch naar zich toe wist te trekken. Ferrari sleept dat seizoen wel de constructeurstitel in de wacht, tot dusver de laatste van het team.

Het constructeurskampioenschap wordt in 1958 toegevoegd aan de Formule 1 en in 1962 wint Ferrari deze titel voor de eerste keer. Hier Giancarlo Baghetti in actie in de Ferrari Dino 156, ook wel bekend als de ‘Sharknose’. (Motorsport Images)

Ook in 1964 wordt Ferrari kampioen onder de constructeurs. Hier John Surtees achter het stuur van de bijzondere Ferrari 158 op het circuit van Watkins Glen. Door een conflict tussen Enzo Ferrari en de Italiaanse autosportbond, besluit Ferrari de GP van Amerika en Mexico in het blauw te rijden en onder een anderen naam: ‘North American Racing Team’. (Motorsport Images)

Na een periode van droogte wint Ferrari in 1975 dan eindelijk weer het constructeurskampioenschap en herhaalt dit in 1976 en 1977. Hier Niki Lauda in beeld in de Ferrari 312T op de Nürburgring. (Motorsport Images)

In 1979 wint het team ook de constructeurstitel, evenals de wereldtitel met Jody Scheckter. Pas in 2000 heeft de Zuid-Afrikaan een opvolger: Michael Schumacher. Hier op de foto Scheckter en Gilles Villeneuve door de straten van Monaco in de iconische Ferrari 312T4. (Motorsport Images)

In 1982 heeft Ferrari een kampioenschapswaardige auto, maar verliest haar twee coureurs door flinke crashes. Gilles Villeneuve komt te overlijden tijdens de GP van België en Didier Pironi moet zijn loopbaan beëindigen na de GP van Duitsland. Ferrari wint wel het constructeurskampioenschap met behulp van Patrick Tambay en Mario Andretti, hier in actie op Monza. Ook het jaar erop wordt de constructeurstitel in de wacht gesleept. (Motorsport Images)

Michael Schumacher krijgt het in 2000 eindelijk weer voor elkaar: wereldkampioen in een Ferrari en er volgt een zeer succesvolle periode voor het Italiaanse team. De constructeurstitel wint het team van 1999 tot en met 2004. (Motorsport Images)

Kimi Räikkönen achter het stuur van de Ferrari F2007 tijdens de GP van Brazilië in 2007. De Fin is tot op heden de laatste wereldkampioen van Ferrari. De constructeurstitel werd zowel dat jaar als in 2008 behaald. (Motorsport Images)