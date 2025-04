Het is weer raceweek! De Grand Prix van Bahrein vormt het middelpunt van de eerste triple header van 2025. Van Lewis Hamilton met een nieuw kapsel tot het Alpine-duo dat geniet van een smakelijke lolly. Bekijk hier een fotoserie van de eerste dag van het Formule 1-weekend van de Grand Prix van Bahrein.

Lewis Hamilton met een nieuwe look! (Getty Images)

Het is dik aan tussen Andrea Kimi Antonelli en Jack Doohan! (Getty Images)

Ayumu Iwasa, die Max Verstappen vervangt tijdens de eerste vrije training, neemt alvast plaats achter het stuur van de RB21. (Getty Images)

De lichaamstaal van Lance Stroll spreekt boekdelen. Zou hij opgelucht zijn dat de persdag erop zit? (Getty Images)

De zon schijnt fel in Bahrein, en dus haalt Nico Hülkenberg niet alleen zijn zonnebril tevoorschijn. (Getty Images)

Het Alpine-duo geniet van een smakelijke lolly, een moment dat natuurlijk vastgelegd moet worden. (Alpine F1 Team)

Esteban Ocon steelt de show met een frisse outfit. Nu maar hopen dat Bahrein niet wordt geteisterd door een zandstorm. (Getty Images)

Lando Norris heeft ook zijn best gedaan met een papajakleurige broek. (Getty Images)

Als mijn haar maar goed zit, dat zal wel door het hoofd van Carlos Sainz zijn gegaan. (Getty Images)

Liam Lawson staat (nog steeds) in het middelpunt van de belangstelling! (Getty Images)

