Haas presenteert vandaag als eerste Formule 1-team de nieuwe auto voor dit seizoen. Het Amerikaanse team eindigde afgelopen jaar als laatste in het constructeurskampioenschap en dit betekende het einde van teambaas Günther Steiner. De opdracht van zijn vervanger Ayao Komatsu is duidelijk: het moet dit jaar beter. Aan Nico Hülkenberg en Kevin Magnussen de taak om meer punten bij elkaar te sprokkelen dan in 2023, maar dan moeten ze daarvoor wel beter materiaal krijgen. Als opwarmer van de teampresentatie doken wij in de archieven en keken naar de oude liveries van het team, dat in 2016 debuteerde in de Formule 1.

De foto hierboven is van de onthulling van de Haas VF-19 in 2019 waar Rich Energy als dubieuze sponsor even snel opdook als ook weer uit beeld verdween.

Haas kent met de VF-16 een ijzersterk debuut tijdens Grand Prix van Australië in 2016 waarbij Romain Grosjean als zesde over de finish komt (Motorsport Images).

Met de VF-17 gaat het in 2017 nog een stapje beter en worden er nog meer punten verzameld in het seizoen, zoals hier Met Kevin Magnussen tijdens de GP van Oostenrijk (Motorsport Images).

Met de VF-18 scoort Haas tot dusver de meeste punten tijdens een F1-seizoen waarmee de vijfde plek in de eindstand wordt behaald (Motorsport Images).

In 2019 baart Haas opzien met een prachtige livery van titelsponsor Rich Energy. Helaas voor het team draait het dit jaar meer om de malafide praktijken van William Storey, de CEO van Rich Energy, dan om de resultaten (Motorsport Images).

De Haas VF-20 gaat niet de boeken in als een hitmachine. Slechts drie punten worden er gescoord in het ingekorte coronaseizoen (Motorsport Images).

Toch haalde de Haas VF-20 wereldwijd de voorpagina’s, maar dan niet op de manier waarop het team het voor ogen had. Het wrak van de monstercrash van Romain Grosjean is nu te bewonderen in het museum (Motorsport Images).

Kan het nog slechter? Ja, bewezen Mick Schumacher en Nikita Mazepin met de Haas VF-21. Er werden geen punten gescoord in 2021 en crashes voerden de boventoon in dit seizoen (Motorsport Images).

In 2022 kan het team weer juichen. Kevin Magnussen wordt teruggehaald en hij rijdt de Haas VF-22 zelfs naar pole position in São Paulo (Motorsport Images).

Nico Hulkenberg, hier in actie in de Haas VF-23 tijdens de GP van Amerika, verrast geregeld in de kwalificatiesessies dit seizoen, maar tijdens de races belandt het team te vaak in de achterhoede (Motorsport Images).

