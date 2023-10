Het Formule 1-veld is na een jaar afwezigheid weer terug op het Losail International Circuit in Qatar. Er is een hoop veranderd sinds de eerste editie van de Grand Prix in 2021. Zo is er een compleet nieuwe paddock en nieuw asfalt op de baan. Eén ding is niet veranderd; het is en blijft snikheet.

Nico Hülkenberg babbelt met Jessica Hawkins, die vorige week haar debuut maakte in een Formule 1 auto

Fernando Alonso mag dan wel 42 zijn, maar toch is hij nog fit genoeg om een rondje hard te lopen over het circuit met een graad of 36.

Pierre Gasly en Sergio Pérez praten even bij voordat de persconferentie van start gaat.

Een gloednieuwe paddock, een mooie investering van de organisatie.

Max Verstappen staat ontspannen de pers te woord. De Nederlander hoopt dit weekend zijn derde wereldtitel te verzilveren.

Valtteri Bottas heeft de passie van zijn vriendin Tiffany Cromwell (wielrenster) overgenomen en verkent dus op deze manier het nieuwe asfalt

