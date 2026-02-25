Na een moeizaam debuut bij Alpine in 2025 voelt Franco Colapinto zich in aanloop naar het nieuwe seizoen beter voorbereid dan ooit. De 22-jarige Argentijn, die eind vorig jaar zijn plekje naast teamgenoot Pierre Gasly mocht behouden, benadrukt dat één cruciaal verschil met voorgaande jaren hem een voorsprong geeft: voor het eerst werkte hij een volledig pre-season testprogramma af. In eerdere periodes in de Formule 1, onder meer bij Williams, ontbrak die voorbereiding.

Tijdens de wintertests op het Bahrain International Circuit maakte Franco Colapinto veel kilometers en sloot hij de week af met een snelste tijd van 1:33.818, zo’n vier tienden achter Pierre Gasly. In totaal reed hij 968 ronden, zes meer dan zijn teamgenoot. Dat onderstreept dat Alpine hem volop liet werken aan ritme, afstelling en procedures in aanloop naar de openingsronde in Melbourne.

‘Grote stap vooruit’

Gevraagd of hij het effect van zijn eerste volledige wintertest al merkt, was Colapinto duidelijk. “Ja, ik denk dat het echt heeft geholpen om met al die meters aan de start te verschijnen”, antwoordde hij. “Dat is altijd waardevol.” Hij legde uit dat het aantal kilometers dat hij al heeft afgelegd, gelijkstaat aan ongeveer een derde van de Formule 1-kalender. “Ik zit nu veel dichter bij het niveau dat de andere jongens al hadden opgebouwd”, vervolgde hij. “Kilometers maken is gewoon essentieel. Omgerekend heb ik al acht Grands Prix afgewerkt; dat helpt natuurlijk enorm. In voorgaande jaren heb ik dat gemist, dus dit is een grote stap vooruit.”

Colapinto erfde vorig jaar tijdens de Grand Prix van Imola het Alpine-stoeltje van Jack Doohan. De Australiër was er niet in geslaagd punten te scoren voor de Franse renstal. Colapinto bleef eveneens puntloos, maar kwam in de tweede seizoenshelft steeds dichter in de buurt van de meer ervaren Gasly. Het team gaf hem uiteindelijk het voordeel van de twijfel en behield hem voor 2026; test- en reservecoureur Paul Aron stond klaar om hem te vervangen.

