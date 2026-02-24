Lewis Hamilton en Fernando Alonso zijn met afstand de twee oudste coureurs op de grid. Op respectievelijk 41- en 45-jarige leeftijd zijn ze echter nog altijd ongekend populair. Toch flirtten beide oud-wereldkampioenen vorig jaar voorzichtig met hun pensioen. Formule 1-CEO Stefano Domenicali verwacht – en hoopt – dat ze nog een tijdje actief blijven, al benadrukt hij dat de fans inmiddels ook de nieuwste generatie F1-coureurs in de armen hebben gesloten.

Fernando Alonso liet in 2025 al doorschemeren dat hij eerst de competitiviteit van Aston Martin wil afwachten voordat hij een beslissing neemt over zijn toekomst. Zijn huidige contract loopt dit jaar af, maar als hij verwacht in 2027 nog mee te kunnen strijden om het wereldkampioenschap, zou hij mogelijk willen verlengen. Oud-teamgenoot Lewis Hamilton twijfelde vorig jaar openlijk aan zijn eigen kwaliteiten, waardoor ook zijn toekomst in de Formule 1 even aan een zijden draadje leek te hangen. Onlangs sprak hij echter zijn vertrouwen uit in het nieuwe seizoen en benadrukte hij zijn onverminderde liefde voor de sport.

‘Kunnen nog lang meestrijden’

Tijdens de testdagen in Bahrein werd Stefano Domenicali gevraagd naar een mogelijk afscheid van de twee routiniers. “Als je het over Lewis en Fernando hebt, dan heb je het over absolute grootheden van de Formule 1″, reageerde hij tegenover de aanwezige media. “Het zijn hoofdrolspelers, al staan ze momenteel voor verschillende uitdagingen en kansen. Of ik denk dat ze na dit jaar stoppen? Daar heb ik zo mijn twijfels bij”, gaf hij toe. “Het zijn allebei vechters en ze hebben al bewezen dat ze – mits de auto en het team kloppen – nog lang kunnen meestrijden.”

“Om eerlijk te zijn zie ik ze niet stoppen”, voorspelde Domenicali. “Ik hoop dat ik gelijk heb, want ze zijn een enorme troef voor de Formule 1. Tegelijkertijd is de sport altijd spannend geweest, wat er ook gebeurt. Toen we vijf nieuwe jongens introduceerden, bleken zij meteen enorm belangrijk voor een jongere generatie”, doelde hij op de vijf rookies die in 2025 hun debuut maakten. “Tieners volgen hen op een manier die fascinerend is om te zien; het toont aan hoe het publiek van onze sport verschuift.”

