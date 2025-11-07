Franco Colapinto blijft ook in 2026 bij Alpine. Dat maakte de Franse renstal vrijdag bekend. De 21-jarige Argentijn heeft zijn contract met het team verlengd en vormt volgend jaar opnieuw een duo met Pierre Gasly. Daarmee kiest topadviseur Flavio Briatore voor een stabiele line-up in een periode waarin Alpine – na een teleurstellend seizoen – hard op zoek is naar continuïteit. Colapinto is op zijn beurt dankbaar en trots dat het team hem een nieuw contract toevertrouwt.

In een officieel persbericht reageerde Colapinto verheugd op zijn contractverlenging. “Ik ben Flavio (Briatore, red.) en het hele team ontzettend dankbaar voor hun vertrouwen”, liet hij weten. “Sinds mijn debuut in de Formule 1 weet ik hoe groot de uitdaging is om je stoeltje te behouden. Het is een lange en zware weg geweest, maar ik ben enorm trots dat ik in 2026 opnieuw voor dit team mag rijden. En dat ik dat mag doen naast Pierre (Gasly, red.), die een geweldige teamgenoot is geweest en iemand van wie ik ongetwijfeld nog veel kan leren.”

LEES OOK: Alpine verlengt contract Franco Colapinto, bevestigt line-up voor 2026

Voor Colapinto, die begin 2025 het stoeltje van Jack Doohan overnam, voelde de aankondiging in São Paulo extra bijzonder. “Het is heel speciaal om dit nieuws hier in Brazilië te delen”, vervolgde hij. “Het ligt zo dicht bij Argentinië; dit evenement voelt voor mij bijna als een thuisrace. Ik ervaar hier enorm veel steun – van de fans, van het team, van iedereen die ons volgt. Dat er zoveel mensen met ons meereizen op deze weg, is precies waarom we racen. Volgend jaar, wanneer er in de Formule 1 een reset zou moeten plaatsvinden, willen we iedereen die ons steunt een reden geven om te glimlachen. ¡Vamos Alpine!”

‘Heb altijd in Colapinto geloofd’

Teambaas Flavio Briatore, die sinds zijn terugkeer bij Alpine nadrukkelijk zijn stempel probeert te drukken, sprak lovend over de jonge Argentijn. “Ik heb Franco’s ontwikkeling gedurende zijn hele Formule 1-loopbaan gevolgd”, voegde hij eraan toe. “Ik heb altijd geloofd dat hij de juiste kwaliteiten en het potentieel bezit om een topcoureur te worden die met het team mee kan groeien. Onze beslissing om in 2026 samen verder te gaan, is een duidelijk signaal van vertrouwen en toewijding.”

Hoewel 2025 voor Alpine geen gemakkelijk seizoen was, blijft Briatore optimistisch over de toekomst. “Het was een zwaar jaar voor het hele team, en het was niet de eenvoudigste situatie om in te presteren”, gaf hij toe. “Maar zowel Franco als Pierre hebben er alles aan gedaan om het team zo goed mogelijk klaar te stomen voor volgend seizoen. Met deze line-up hebben we een sterke mix van ervaring, snelheid en talent die Alpine vooruit zal helpen.”

Lees hier alles over de GP São Paulo

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.