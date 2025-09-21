Franco Colapinto bracht zijn Formule 1-toekomst verder in gevaar toen hij tijdens de kwalificatie in Bakoe uitviel na een crash. De jonge Argentijn veroorzaakte in Q1 een rode vlag door zijn Alpine in de muur te parkeren. In de race op zondag vertrekt hij vanaf een matige zestiende plaats. Achteraf stelde hij zich tamelijk onverschillig op en zei hij dat hij liever crasht in een snelle ronde dan dat hij gas terugneemt.

Colapinto werkte in Q1 aan een vliegende ronde toen hij in de vierde bocht op teamgenoot Pierre Gasly stuitte; de Fransman had een fout gemaakt en zijn bolide in de vluchtroute geparkeerd. Ook de Argentijn maakte een fout en zette daarbij zijn A525 in de muur. Het betekende het einde van de kwalificatie voor Colapinto, die na een reeks matige optredens namens Alpine op de schopstoel zit. Hij wacht bovendien nog altijd op zijn eerste punten met de Franse renstal.

Na afloop van de zaterdagsessie werd hem gevraagd hoe hij zich nog hoopt te bewijzen tegenover de top in Enstone, onder wie Flavio Briatore. “Ik was erg goed in de kwalificatie”, verdedigde Colapinto zijn optreden in Bakoe. “Daarbij heb ik liever een kleine crash in een snelle ronde dan dat ik langzaam ga en geen schade rijd”, lichtte hij toe. “Natuurlijk is het niet fijn om zo te eindigen, maar ik weet zeker dat er nog veel gaat veranderen. Als team zetten we de juiste stappen. Op stratencircuits kan dit nu eenmaal gebeuren; de marges zijn immers erg klein.”

Paul Aron

Colapinto legde uit dat hij – net als menig ander coureur – verrast werd door de harde windstoten in Bakoe. “Het was erg lastig”, zei hij. “Waarschijnlijk stond er veel wind, waardoor ik de achterkant volledig verloor bij het ingaan van de bocht. Gasly was de vluchtroute al ingeslagen, dus daar kon ik niet meer naartoe”, voegde hij eraan toe. “Dus ja, het is lastig. Er waren gewoon een paar plekken waar het echt onvoorspelbaar was.” De Argentijn ontkende dat hij werd afgeleid door zijn teamgenoot. “Natuurlijk merk je het altijd als er iemand in de vluchtroute staat. Maar dat neemt niet weg dat ik de achterkant gewoon volledig kwijt was.”

LEES OOK: Boze Hadjar beklaagt zich na kwalificatie: ‘Was aan het skateboarden’

Topadviseur Flavio Briatore zal de crash van Colapinto ongetwijfeld meenemen in zijn overwegingen voor 2026. Pierre Gasly heeft een langdurig contract met Alpine, maar zijn teamgenoot is nog niet vastgelegd voor de toekomst. Briatore bevestigde tegenover The Race dat hij een eigen coureur wil contracteren. De keuze gaat tussen Colapinto en test- en reservecoureur Paul Aron. De Italiaan is zeer te spreken over de 21-jarige Est, die vorig jaar in zijn debuutseizoen in de Formule 2 derde werd.

Lees hier alles over de GP Azerbeidzjan

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.