Dit weekend maakt Franco ColaPinto zijn debuut in de Formule 1. Wie is deze jonge Argentijn die Logan Sargeant vervangt bij het team van Williams? Tijd voor een vragenvuurtje met Sander Dorsman, teambaas van MP Motorsport, die Colapinto liet vertrekken uit zijn Formule 2-team. “Het is nooit saai met hem, er gebeurt altijd wat.”

Wat voor jongen is Franco Colapinto?

“Franco is een superleuke jongen en geliefd bij de sponsors en fans”, steekt Dorsman van wal. “Men zegt wel eens dat alleen de rijkeluiszoontjes in de F1 komen, maar dat is bij hem zeker niet het geval. Dit is ook echt zijn droom. Al vanaf zijn vijftiende woont hij alleen in Europa, dat is ook al heel wat voor zo’n jongen. En het blijft ook gewoon een mooi verhaal dat als je talent hebt, je er echt wel kunt komen.”

“Wij kennen hem al vanaf zijn zestiende en hij is een groot talent. Hij heeft bij ons in de Eurocup Formule Renault, FRECA, F3 en F2 gereden”, somt Dorsman op. “En nu doet Williams waar een Academy voor bedoeld is. Ze zetten een jonge jongen uit hun eigen Academy in hun Formule 1-team. Fantastisch toch?”

Wat voor karakter heeft hij?

“Franco is heel erg gedreven en echt een bijtertje. Kijk ook maar naar de F2-race in Imola dit jaar waarin hij z’n wagen er in de laatste ronde naast knalt en de race wint. Dat is typisch Franco. Het is nooit saai bij hem, er gebeurt altijd wat. Hij is gewoon een winnaar en daar moet alles voor wijken. Los van wat anderen over hem denken. En aan de andere kant is hij een fantastische teamplayer en super sociaal.”

In 2025 zijn de stoeltjes al gevuld bij het team van Williams. Is deze stap geen risico voor Colapinto?

“Hoeveel mensen krijgen de kans om gegarandeerd negen weekenden te rijden in de Formule 1?”, pareert Dorsman de vraag. “Hij had niks voor de toekomst en krijgt nu dit aangeboden. Vanaf nu heeft hij wel het label Formule 1-coureur aan zich hangen. En ik zie het meer als een kans, net zoals bij Liam Lawson vorig jaar. Liam heeft ook bij ons in de F3 gereden en is ook echt een bijtertje. Hij had niks, heeft een kans gekregen en heeft die ook met beide handen gegrepen. Oké, hij staat nu alsnog een jaar langs de zijlijn, maar hij zal echt wel in de Formule 1 belanden.”

Wat verwacht je van Colapinto in de F1?

“Hopelijk etaleert hij zich daar goed. Albon heeft natuurlijk veel meer ervaring en daar zal hij zich niet meteen mee kunnen meten. Maar hij heeft wel een mooie kans om zich nu te bewijzen en een kans die hij anders misschien nooit zou hebben gehad.”

Hoe nu verder met MP Motorsport in de resterende vier races in de F2?

“Ik baal wel van deze transfer, want we vechten nog volop voor het Formule 2-teamkampioenschap. Dat wordt zonder hem gewoon moeilijk”, aldus Dorsman. “Maar los hiervan is dit natuurlijk wel waar je het met z’n allen voor doet. Je wil proberen om dit soort jongens zo hoog mogelijk in de autosport te krijgen. Als het dan lukt in de Formule 1, dan is dat natuurlijk fantastisch! En qua kampioenschap in de F2, dat proberen we volgend jaar gewoon weer opnieuw.”

Het stoeltje van Colapinto wordt de resterende vier races in het Formule 2-kampioenschap bij MP Motorsport opgevuld door Red Bull Junior Oliver Goethe.

