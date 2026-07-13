Terwijl de Formule 1 afreist naar Spa voor de GP van België, werkt het WK voetbal in Noord-Amerika toe naar zijn climax. Deze week staan eerst de halve finales op het programma, waarbij Engeland het woensdag opneemt tegen Argentinië – om meerdere redenen een beladen wedstrijd. Als Argentijn begaf Franco Colapinto zich tijdens de afgelopen Britse GP en het Goodwood Festival of Speed in het hol van de leeuw. Desondanks durfde hij een gewaagde voorspelling te doen.

Tijdens een fanmoment in Goodwood werd Colapinto gevraagd naar de aankomende halve finale. Na de overwinning van Argentinië op Zwitserland en de zege van Engeland op Noorwegen treffen beide landen elkaar woensdag in Atlanta. “Mijn favoriete tegenstander is Engeland”, reageerde de Alpine-coureur. “Ik heb gebeden dat Engeland zou winnen van Noorwegen, zodat wij ze daarna konden verslaan”, voorspelde hij gedurfd.

Die uitspraak leidde tot wat gejoel onder het publiek in Goodwood. “Ik ben omringd door Engelsen”, grijnsde Colapinto. “Maar ik ben alleen bang voor Jude Bellingham.” Eerder had hij een krabbel gezet op de handtekeningenmuur van het Britse circuit. ‘Vamos Argentina’ en ‘Vamos Messi’ had Colapinto geschreven. Vragen daarover probeerde hij te ontwijken. “Daar ga ik het niet over hebben”, lachte hij met een knipoog. “Ons team gaat het goed doen; we blijven ervoor vechten.”

Argentijnse fans

Gedurende het weekend bleef Colapinto plaagstootjes uitdelen met het oog op de wedstrijd van woensdag. “Er zijn hier zoveel fans”, zei hij over het Festival of Speed. “Niet zoveel als in Argentinië, maar toch. Het is geweldig om al die auto’s van dichtbij te zien en te ervaren hoe de Formule 1 zich door de jaren heen heeft ontwikkeld”, vervolgde hij op serieuze toon. “Ik denk dat Goodwood het grootste autosportfestival ter wereld is. Als liefhebber is dit een hele bijzondere ervaring; het is uniek om deze auto’s hier te zien rondrijden.”

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Over zijn relatie met Engeland: “Ik spendeer hier heel veel tijd; in de simulator, op Silverstone, weer in de simulator. Ik ben vaker in Engeland dan waar dan ook. Ik ben dol op deze plek en Silverstone is één van mijn favoriete circuits ter wereld.” Alpine racet onder de Franse vlag, maar is gevestigd in Enstone, op een kleine drie kwartier rijden van Silverstone. Colapinto, die moet vechten om zijn F1-stoeltje voor volgend jaar te behouden, is vanzelfsprekend veel op de fabriek te vinden.

Lionel Messi bezocht in mei de GP van Miami en ontmoette Franco Colapinto (Getty Images)

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