Franco Colapinto nam het na afloop van de GP van São Paulo op voor Gabriel Bortoleto. Laatstgenoemde moest zijn eerste thuisrace vroegtijdig staken na een incident met Lance Stroll. De Braziliaan werd in de openingsfase aangetikt door zijn Canadese concurrent en botste daarbij tegen de muur. Bortoleto verklaarde achteraf dat Stroll geen blaam treft, maar Colapinto haalde desalniettemin hard uit naar de Aston Martin-coureur.

In de openingsronde probeerde Lance Stroll de aanvallen van Bortoleto af te weren. De thuisheld ging buitenom bij het ingaan van bocht tien, maar raakte daarbij de linkerachterband van de Canadees. Zijn Sauber schoot de muur in, waardoor Bortoleto’s eerste thuisrace voortijdig ten einde kwam. Na afloop weigerde hij echter kritiek te uiten op Stroll. Hij wuifde de botsing weg als een ongelukkig race-incident.

“Ik had daar eerder al twee auto’s ingehaald”, reageerde Bortoleto teleurgesteld. “Het was een goede zet. Helaas zat ik in de negende ronde pal naast Stroll. Ik ben er verder niet op uit om een schuldige aan te wijzen”, voegde hij eraan toe. “Hij raakte mijn voorkant, waardoor ik in de muur belandde. Ik denk dat het gewoon een race-incident is. Als hij iets meer ruimte had gelaten, had ik de bocht gehaald en hem waarschijnlijk ingehaald. Hij had immers slechtere banden. Maar nogmaals, het is een race-incident. Hij deed het vast niet expres. In eerdere gevechten vond ik hem altijd eerlijk.”

Franco Colapinto, die vanuit de cockpit van zijn Alpine goed zicht had op het incident, was een stuk minder vergevingsgezind en haalde hard uit naar Stroll. “Stroll kegelt zo vaak mensen uit de race”, reageerde de Argentijn opstandig. “Hij kijkt gewoon niet in zijn spiegels en laat geen ruimte. Zo duwde hij Gabi (Bortoleto, red.) ook in de muur. Dat doet hij elke keer.”

