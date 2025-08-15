Tijdens de zomerstop blikken coureur Jeroen Bleekemolen en verslaggever Gerard Bos in de podcast Formule 1 Paddockpraat terug op de eerste seizoenshelft. Daarbij komt ook Franco Colapinto ter sprake en de Argentijn moet het flink ontgelden.

Bos is onomwonden kritisch: “Colapinto is natuurlijk de achilleshiel van Alpine, want die heeft helemaal niks laten zien. Laten we nou even eerlijk zijn, het is gewoon dramatisch. Mensen hebben het dan vaak over Nyck de Vries, maar Colapinto doet het helemaal niet beter. Sportief gezien heb je helemaal niks aan de Argentijn.”

Bleekemolen sluit zich daar grotendeels bij aan, maar is van mening dat de tegenvallende bolide van Alpine ook een grote rol speelt: “Het is een lastige auto met een te zwakke motor. Ook Gasly kan er niet iedere week mee presteren. In mijn optiek is Alpine het minste team op de grid dit jaar.”

Ondanks dat Bleekemolen de gebrekkige Alpine deels als verzachtende omstandigheid ziet, is zijn oordeel over Colapinto als coureur niet mals: “Hij is goed, maar wel dertien in een dozijn. En dat is gewoon niet goed genoeg voor de Formule 1.”

