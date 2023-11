Franz Tost heeft zijn laatste race als teambaas van AlphaTauri achter de rug. De vertrekkende teambaas houdt echter geen blad voor de mond over zijn team. Het missen van de zevende plek bij de constructeurs frustreert hem enorm. De Oostenrijker laat zich uit over de keuzes van de strategen van AlphaTauri.

Yuki Tsunoda kwam als achtste over de streep op het Yas Marina Circuit, dit was net niet genoeg voor de zevende plek in het constructeurskampioenschap. Franz Tost is van mening dat dit te wijten is aan de strategie. Het team van AlphaTauri koos namelijk voor een 1-stopstrategie, terwijl de rest van het veld koos voor een 2-stopper.

Tost is dan ook niet te spreken over deze strategie. “We zijn nog te stom om de juiste strategie te kiezen. Ik ben daar echt pissig over, want we hebben er met regelmaat over gediscussieerd aan de pitmuur.”

Uiteindelijk kwam Tsunoda te kort, nadat hij laat in de race nog werd ingehaald door Fernando Alonso. Volgens Tost had er echt meer ingezeten voor zijn protegé. “Ik zeg het eerlijk: een zevende plek was 100% mogelijk geweest voor Yuki.”

“We hebben het verknald door de technische mensen achter de computer. Die konden na uren achter het scherm niet eens een strategie vinden die uiteindelijk zou werken”, concludeert de vertrekkend teambaas gefrustreerd.

