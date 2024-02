Franz Tost is eind vorig seizoen vertrokken als teambaas van AlphaTauri. Hij blikt nog één keer terug op zijn carrière waarin de Formule 1 veel professioneler is geworden, maar waar volgens de Oostenrijker op gebied van voorbereiding nog wel speelruimte is voor verbetering bij de coureurs.

Wat hebben bijna dertig jaren Formule 1 u gebracht?

“Natuurlijk heeft het me professionele en levenservaring gegeven. Ik bedoel, ik zit al sinds 1996 in de Formule 1. Natuurlijk maak je daarin veel mee, ik heb veel interessante persoonlijkheden leren kennen. En ik heb ook veel geleerd van het team, hoe je een team moet leiden, hoe je verschillende karakters en een team bij elkaar houdt. Hele interessante taken.”

Is er veel veranderd in de afgelopen, laten we zeggen, 25 jaar?

“Ja. Alles is nog professioneler geworden. Er is ook veel veranderd aan de technische kant. Formule 1 is gewoon het summum van motorsport: op dit moment hebben we een motor die technologisch gezien toonaangevend is in de wereld. Maar er is ook veel veranderd in de commerciële sector. De Formule 1 bevindt zich gelukkig in een zeer gezonde positie. Veel organisatoren willen Formule 1, de vraag is erg groot. Er zijn veel toeschouwers, ik heb vandaag die cijfers nog eens gelezen. Indrukwekkend als er 400.000 toeschouwers in een weekend zijn. Klopt, voor de coureurs is er eveneens veel veranderd. We hebben op dit moment een heel, heel sterk rijdersveld. De coureurs van nu zijn goed voorbereid, hebben al tien jaar ervaring als ze naar de Formule 1 komen. Ze beginnen tegenwoordig al met karten als ze vijf of zes jaar zijn. En dat merk je.”

Is Formule 1 niet te zakelijk geworden?

“Het is zakelijk, maar de sport heeft ook een heel hoog niveau bereikt. Als ik kijk naar de coureurs van nu, hoeveel ze moeten trainen, hoe ze rijden, hoe ze verschillende uitdagingen moeten overwinnen, zoals banden en dergelijke, en hoe snel de auto’s zijn… Dit is de snelste Formule 1 die er ooit is geweest. Alles is gewoon nog perfecter geworden. Ik denk dat zoiets een normale ontwikkeling is van een sport. Dat geldt niet alleen voor de Formule 1, maar ook voor andere sporten. Kijk hoe voetbal tegenwoordig wordt gespeeld: naar de snelheid, de beweging in de ruimte en de nauwkeurigheid van passen. Dat is niet te vergelijken met vroeger. Atleten zijn gewoon nog beter voorbereid. Naast fysieke training wordt er ook aandacht besteed aan mentale training. Voeding speelt een grote rol, alle medische zorg. Alles is gewoon veel beter geworden. En ik zie aan die trend voorlopig ook geen einde komen, want ook de sportgeneeskunde en voedingswetenschap blijven zich ontwikkelen. Dit betekent dat sporters over vijf of tien jaar nog beter voorbereid zullen zijn. Dan weten we nog meer over individuele, specifieke behoeften. We zullen ons dan bijvoorbeeld realiseren dat het belangrijk is dat voeding voor elke sporter is afgestemd op zijn of haar individuele behoeften. Dat gebeurt nu natuurlijk ook al, maar daar zit nog veel speelruimte.”

Is er iets dat u zult missen nu u niet meer in de Formule 1 zit?

“Ja, ja, natuurlijk. Als je zo lang in de Formule 1 zit, en ik heb achttien jaar bij dit team gezeten, mis je natuurlijk de mensen die er werken. Dit is een heel goed team. En ik zal Faenza ook missen. Het is een hele mooie stad, het was heel leuk daar te werken en wonen. Dus er zijn emotionele banden. Dat zal ik zeker missen.Net als de mensen op het circuit, het racen, de spanning.”

U verlaat eigenlijk uw familie.

“Dat zou je zo kunnen zeggen, ja. Je verlaat gewoon een heleboel vriendelijke, sympathieke, slimme mensen.”

Het volledige interview met Tost waarin hij terugblikt op zijn tijd in de Formule 1 en hij openhartig is waarom hij bewust geen kinderen heeft, lees je in onze wintereditie, die NU in de winkel ligt.

