Ferrari-teambaas Fred Vasseur denkt dat de huidige strijd om het wereldkampioenschap de Formule 1 ten goede komt. Met nog vier races te gaan heeft WK-leider Lando Norris slechts één punt meer dan teamgenoot Oscar Piastri. Daarachter heeft Max Verstappen zich, dankzij een indrukwekkende comeback na de zomerstop, teruggewerkt. Hij moet nog 36 punten goedmaken ten opzichte van Norris. Vasseur maakt zich op voor ‘een goede show’.

Na afloop van de GP van Mexico werd Fred Vasseur gevraagd naar het coureurskampioenschap. Charles Leclerc en Lewis Hamilton, die respectievelijk de vijfde en zesde plaats bezetten in het klassement, zijn weliswaar uitgeschakeld, maar tussen de beide McLaren-coureurs en Max Verstappen blijft het een nek-aan-nekrace. “Eerlijk gezegd weet ik niet hoeveel punten de anderen hebben”, gaf Vasseur toe. “Het is goed voor McLaren dat ze twee coureurs in de voorhoede hebben”, prees hij zijn concurrent. “Uiteindelijk hebben ze dit seizoen gewoon geweldig werk geleverd.”

Constructeurskampioenschap

“Ze hebben twee competitieve coureurs; soms is het Oscar, soms Lando“, benadrukte Vasseur. “Dat zal zo blijven tot het einde.” Volgens de Fransman is de strijd om de titel niet alleen spannend voor McLaren, maar ook voor de sport als geheel. “Het is goed voor de Formule 1, het is goed voor de show”, zei hij. “Het feit dat Max ook terugkomt en dat we drie teams hebben die strijden om P2 bij de constructeurs, is wederom goed voor de sport én voor de show.”

Bij de constructeurs blijft het spannend wie er uiteindelijk met de tweede plaats vandoor gaat. Dankzij de podiumplaats van Leclerc in Mexico-Stad heroverde Ferrari de eerste plek achter kampioen McLaren. Het verschil met rivaal Mercedes bedraagt slechts één WK-punt, terwijl Red Bull de Italianen ook op de hielen zit. Zij staan tien punten achter het team van Fred Vasseur.

