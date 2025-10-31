Voormalig Haas-teambaas Günther Steiner denkt dat de beruchte papaja-regels van McLaren het team vooral in de weg zitten in de titelstrijd met Max Verstappen. De Nederlander zou profiteren van het feit dat zijn rivalen vasthouden aan gelijke behandeling voor beide coureurs. Volgens Steiner kan McLaren pas echt domineren in het kampioenschap als het die papaja-regels durft los te laten.

In een aflevering van de Red Flags Podcast stelde Steiner dat McLaren onbedoeld de beste bondgenoot van Verstappen is geworden in de jacht op de wereldtitel. “De papaja-regels zijn er voor Max”, aldus de oud-teambaas. De aanpak waarbij beide coureurs vrij mogen racen, pakt volgens hem averechts uit. “Door niet één rijder de leiding te geven, krijg je dit patroon – de ene wint, de andere wordt zesde of zevende; dan wint de ander weer, en eindigt de eerste als vijfde of vierde. Het gaat steeds op en neer bij McLaren, terwijl Verstappen doorgaans sterk finisht.”

Steiner twijfelt bovendien aan de vorm van Norris. Volgens de Amerikaans-Italiaanse analist is de Brit nog niet consistent genoeg. “We weten allemaal dat Lando niet de meest solide man is als het gaat om punten scoren, toch?”, vervolgde hij. “Dus waarom zou hij ineens altijd de beste zijn?” Volgens Steiner maakt in een titelstrijd vooral de rust en volwassenheid van Verstappen het verschil. “Max maakt zelden een fout. Je weet gewoon dat hij – als hij niet wint – tweede of derde wordt. Hij presteert altijd.”

Ook in Mexico zag Steiner die ervaring van Verstappen opnieuw doorschijnen. “Max weet precies wat hij moet doen”, zei hij. “Hij blijft koel – zo ging hij ook aan het einde van de race in Mexico geen onnodige risico’s nemen. Drie jaar geleden had hij Leclerc waarschijnlijk nog van de baan geduwd, met alle gevolgen van dien. Maar nu begrijpt hij dat punten pakken belangrijker is dan alles of niets spelen. Dat is de enige manier om kampioen te worden, en daarin is hij bijzonder slim.” Verstappen moet momenteel nog 36 WK-punten goedmaken op Lando Norris, die het klassement leidt met één punt voorsprong op zijn McLaren-teamgenoot Oscar Piastri.

