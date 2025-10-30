Adrian Newey is vol lof over Max Verstappen, die volgens de topontwerper een zeldzame combinatie van talent en mentale veerkracht bezit. “Max is nu absoluut uitmuntend. Zijn volwassenheid is verbluffend”, vertelde Newey over de regerend wereldkampioen.

Sinds dit seizoen is Newey niet meer direct collega van Verstappen, maar hij blijft diep onder de indruk van de Nederlander. “Hij heeft geen gemakkelijke jeugd gehad, dat is denk ik geen geheim, maar zijn volwassenheid is verbluffend”, zei Newey in de James Allen on F1-podcast. De Britse ingenieur doelt hiermee op de strenge opvoeding van Verstappen.

LEES OOK: Oud-kampioen Jenson Button kondigt pensioen aan: ‘Laatste race in mijn profcarrière’

Vooral Verstappens vermogen om onder druk te presteren valt Newey op. “Het indrukwekkende is hoe hij met druk omgaat, hoe hij het opneemt… wat er ook in zijn leven gebeurt, zodra hij zijn helm opzet en in de auto stapt, verdwijnen alle afleidingen en kan hij zich volledig concentreren op racen. Dat is buitengewoon indrukwekkend voor een sporter”, aldus de topontwerper.

Blik op de toekomst

Terwijl Verstappen schittert op de grid, kijkt Newey ook vooruit. Volgens Aston Martin-coureur Lance Stroll is Newey ‘in een soort trance’ bezig met de auto van 2026. Het Britse team bereidt zich voor op de nieuwe reglementen en zal dan een volledig fabrieksteam worden met Honda-motoren. Aston Martin investeert fors in infrastructuur: een nieuwe fabriek en windtunnel moeten het team naar de top van de Formule 1 brengen. Met Newey’s indrukwekkende staat van dienst – 26 wereldkampioenschappen, waarvan 14 coureurstitels en 12 constructeurstitels – rekent de renstal op een periode van succes.

Lees hier alles over de GP São Paulo

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.