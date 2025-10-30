Jenson Button heeft aangekondigd dat hij afscheid neemt van de racerij. De 8 Uur van Bahrein – die in het tweede weekend van november op de kalender staat – wordt zijn laatste race als profcoureur. Na een glansrijke carrière wil de wereldkampioen van 2009 meer tijd doorbrengen met zijn gezin. Button reed tussen 2000 en 2016 in de koningsklasse en was de afgelopen twee jaar actief voor Team Jota in het WEC.

In een interview met BBC Radio kondigde Button deze week zijn pensioen aan. “Dit wordt mijn laatste wedstrijd”, zei de 45-jarige Brit over de 8 Uur van Bahrein. “Ik heb altijd genoten van Bahrein; ik vind het een leuk circuit en ik ga er zoveel mogelijk van genieten, want dit is het einde van mijn professionele racecarrière”, voegde hij eraan toe. De beslissing komt voort uit Buttons wens om meer tijd met zijn gezin door te brengen.

“Ik heb enorm genoten van mijn tijd met Jota in het WEC, maar mijn leven is simpelweg te druk geworden”, legde hij uit. “Het is niet eerlijk tegenover het team of tegenover mezelf om 2026 in te gaan en te denken dat ik genoeg tijd over zal houden. Mijn kinderen zijn vier en zes; in de racerij ben je zo een week van huis – je mist dan zoveel, en die tijd krijg je nooit meer terug. Ik heb het gevoel dat ik de afgelopen jaren al veel heb gemist. Dat was prima – ik wist dat dat zou gebeuren – maar ik ben niet bereid om dat nog een seizoen te doen.”

Racen met klassiekers

Hoewel Button stopt met professioneel racen, blijft hij actief binnen de autosport – zij het op een meer ontspannen manier. “Ik heb klassieke auto’s waarmee ik graag race”, onthulde hij. “Dat vind ik een leuke uitdaging, want het zijn mijn eigen auto’s – auto’s die ik bezit. Daarbij hou ik van het mechanische aspect. Het is heel anders dan de auto’s waarmee ik in het WEC en de Formule 1 heb geracet. Je bent er echt mee verbonden, wat ik geweldig vind. Heel-and-toe, de juiste versnelling kiezen, geen aerodynamica – het is allemaal puur mechanisch.”

LEES OOK: Topingenieur Pat Symonds: ‘Cadillac staat voor angstaanjagend traject’

Na een succesvolle carrière in de opleidingsklassen maakte Button in 2000 zijn Formule 1-debuut bij Williams. Vanaf 2004 gold hij als een echte topcoureur, toen hij namens BAR Honda derde werd in het wereldkampioenschap, achter de dominante Ferrari’s. Zijn eerste zege kwam tijdens de GP van Hongarije in 2006; onder kletsnatte omstandigheden kwam hij met een voorsprong van meer dan dertig seconden over de finish. In 2009 veroverde hij met Brawn GP zijn eerste en enige wereldtitel. Met behulp van slimme technische innovaties won Button zes van de eerste zeven Grands Prix. Na deze WK-slag deed hij zeven jaar lang dienst als McLaren-coureur, alvorens hij in 2016 afscheid nam van de Formule 1. Later maakte hij furore in het WEC en de Japanse Super GT. Daarnaast is hij een populaire analist bij Sky Sports.

