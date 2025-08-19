Ferrari-teambaas Fred Vasseur heeft zich de afgelopen maanden flink geërgerd aan de vele geruchten die door de media werden verspreid. Na een matige eerste seizoenshelft van de Scuderia kwamen niet alleen zijn eigen toekomst, maar ook die van coureurs Leclerc en Hamilton ter discussie te staan. Inmiddels heeft de Fransman een nieuw contract veiliggesteld, maar hij blijft kritisch op de sensatiezucht die Ferrari, maar ook bijvoorbeeld Max Verstappen parten speelt.

In het voorjaar meldden verschillende bronnen dat de Ferrari-top twijfelde aan de samenwerking met Vasseur. De 57-jarige teambaas zou slechts enkele Grands Prix de tijd hebben gekregen om zich opnieuw te bewijzen. Na afloop van de Belgische GP werd er echter ‘gewoon’ een nieuwe deal beklonken. “Al die geruchten hebben alleen maar voor onrust gezorgd”, reageerde Vasseur in een interview met Auto, Motor und Sport. “Die zijn niet door mij verspreid, maar door de media. Ferrari en ik hebben niets gezegd.”

“Helaas kun je dit soort storende invloeden tegenwoordig niet meer vermijden”, lichtte Vasseur toe. “Ik wil niet alle journalisten over één kam scheren, maar met het internet is de berichtgeving veel agressiever geworden. Er heerst een drang om clicks te genereren.” De teambaas stoorde zich met name aan de verhalen rondom zijn contract en toekomst bij Ferrari. “Toen deze geruchten voor het eerst opdoken in Montréal, was ik echt boos – het ging gewoon veel te ver. Bovendien werd mijn technisch directeur, Loïc Serra, ervan beschuldigd zijn werk niet goed te doen. Maar de SF-25 was praktisch al klaar toen Loïc bij ons kwam werken.”

Impact op het team

Ook Charles Leclerc moest eraan geloven. Na opnieuw een teleurstellende eerste seizoenshelft zonder overwinningen voor Ferrari, kwamen ook zijn toekomstplannen in het geding. “Het verhaal met Charles (Leclerc, red.) was vergelijkbaar”, aldus Vasseur. “Er werd regelmatig geschreven dat hij naar Mercedes zou vertrekken. Het maakte niemand iets uit dat hij meermaals had bevestigd bij Ferrari te blijven. Dat had zeker impact op het team – in Italië reageert men nu eenmaal emotioneler. Zonder die ruis was het proces allemaal veel sneller verlopen.”

“Zulke verhalen kunnen er bovendien toe leiden dat mensen in het team hun focus verliezen”, besloot Vasseur. “Kijk maar naar Max Verstappen en Red Bull, de afgelopen weken barstte het in de media van de geruchten. McLaren is daar sterker in gebleken; zij hebben die verhalen en speculaties volledig genegeerd.” Juist om dat soort speculatie te voorkomen, werd de transfer van Lewis Hamilton vorig jaar al vroeg bekendgemaakt: “Zo wist Carlos Sainz meteen waar hij aan toe was en konden we paniek voorkomen.”

