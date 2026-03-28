Mercedes bezet tijdens de aankomende GP van Japan opnieuw de eerste startrij. George Russell en Kimi Antonelli zijn, mede dankzij de uiterst competitieve W17-auto, voorlopig niet te stuiten in 2026. Alleen Ferrari kon de Silberpfeile af en toe het vuur aan de schenen leggen, al waarschuwde Lewis Hamilton in Suzuka dat hij nog ‘mijlenver’ achterligt op zijn voormalige team. Volgens Fred Vasseur moet daar na de voorjaarsstop verandering in komen.

Kimi Antonelli en George Russell claimden zaterdag respectievelijk P1 en P2 in Japan. Ferrari kreeg ondertussen concurrentie van McLaren, dat achter de beide Mercedessen minstens zo competitief leek als de Italianen. Vasseur gaf na afloop toe dat Ferrari in Q3 terrein verloor ten opzichte van de rest van het veld en mikt op een strategische inhaalslag in de race. Tegelijkertijd is de teambaas gefocust op de aankomende voorjaarsstop in april. Naar verluidt heeft de Scuderia grote plannen voor de SF-26 en moet het tij tijdens het eerstvolgende raceweekend in Miami worden gekeerd.

‘In Miami begint een nieuw kampioenschap’

“We deden het beter in Q2 dan in Q3”, reageerde Fred Vasseur na de kwalificatie tegenover de Italiaanse tak van Sky Sports. “We moeten zien te achterhalen waar dat aan lag en zo meer potentieel uit de auto halen. We focussen ons op de race, op een goede start en op een slimme strategie”, verzekerde hij. Leclerc en Hamilton vertrekken zondag vanaf de vierde en zesde startplek. Beiden waren weinig enthousiast over hun optreden op zaterdag, met name door het energiebeheer in Suzuka.

LEES OOK: Leclerc haalt uit naar de reglementen na de kwalificatie in Japan: ‘Het is een grap’

In aanloop naar het zaterdagnummer leek Ferrari mee te kunnen dingen naar de eerste startplekken, maar uiteindelijk trok Mercedes opnieuw aan het langste eind. “We doen ons best, we hebben al met Mercedes gevochten”, aldus Vasseur. “Natuurlijk is het doel om races te winnen, maar we hebben ook al een hoop punten gescoord. Vanaf het raceweekend in Miami begint echter een nieuw kampioenschap”, beloofde hij veelzeggend. Door de oorlog in het Midden-Oosten komen de geplande Grands Prix in Bahrein en Saoedi-Arabië te vervallen. Deze onvoorziene voorjaarsstop biedt kansen voor Ferrari om met uitgebreide upgrades naar Miami te komen. Naar verluidt vindt er in april al een filmdag plaats op Monza om bepaalde aerodynamische elementen in de praktijk te testen.

Lees hier alles over de GP Japan

