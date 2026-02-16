De start van het nieuwe F1-seizoen komt met rasse schreden dichterbij, maar Ferrari heeft nog altijd geen nieuwe race-ingenieur aangewezen voor Lewis Hamilton. De zevenvoudig wereldkampioen nam in januari afscheid van Riccardo Adami na een moeizame samenwerking in 2025. Hamilton noemt het ‘nadelig’ dat hij nog geen band heeft kunnen opbouwen met een vervanger, al verzekert teambaas Fred Vasseur dat één individu niet het verschil zal maken voor de Brit.

Lewis Hamilton vreest dat hij het seizoen met een achterstand begint, juist omdat hij gedurende de winter niet heeft kunnen samenwerken met een nieuwe – vooralsnog onbekende – race-ingenieur. “Dat is zeker nadelig voor mij”, lichtte hij toe tegenover de pers in Bahrein. “Je wilt een seizoen beginnen met mensen die al meerdere jaren met je hebben gewerkt, die door dik en dun met je zijn gegaan. Dat kan ik nu niet. Maar dit is de situatie waarmee ik te maken heb en ik zal mijn best doen. Het team doet er alles aan om het zo soepel mogelijk te laten verlopen.”

LEES OOK: Hamilton heeft nog altijd geen vaste race-ingenieur: ‘Dat is zeker nadelig’

Fred Vasseur verzoekt de media ondertussen dringend de situatie niet verder op te blazen. Gevraagd naar de impact van het ontbreken van een vaste race-ingenieur, bagatelliseerde hij de kwestie. “Ik denk dat de samenwerking tussen het team in de pits en Lewis (Hamilton, red.) erg goed is”, reageerde hij. “Hij is gemotiveerd, heeft veel zelfvertrouwen en staat open voor een nieuwe samenwerking. Ik ben zeer positief gestemd; we zullen blijven verbeteren. De instelling is om morgen beter te presteren dan vandaag.”

‘Stop met dit verhaal’

“Als er iets te verbeteren valt, zal ik daarop blijven aandringen”, vervolgde Vasseur. “Maar Lewis zit op dit moment goed in zijn vel.” De aanwezige pers bleef echter aandringen op de kwestie rond zijn race-ingenieur. “Houd alsjeblieft op met dit verhaal”, onderbrak de Ferrari-teambaas hen. “Met tweeëntwintig auto’s in de paddock worden er elk jaar zes of zeven nieuwe ingenieurs aangesteld. Hetzelfde geldt overigens voor teambazen. Na Toto (Wolff, red.) ben ik waarschijnlijk de langstzittende teambaas. Maar dat er af en toe een wissel van de wacht plaatsvindt, betekent niet het einde van een team. Die bestaan tegenwoordig immers uit zo’n vijftienhonderd mensen. Het draait dus niet om één race-ingenieur. In de Formule 1 maakt het team het verschil, niet één individu.”

Tijdens de testdagen vertrouwt Lewis Hamilton tijdelijk op Carlo Santi, de voormalige race-ingenieur van Kimi Räikkönen. Naar verluidt heeft Ferrari al een duidelijke vervanger op het oog: Cedric Michel-Grosjean. De Fransman is momenteel actief in het team van Oscar Piastri bij McLaren.

Bekijk hier de F1-kalender voor 2026

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.