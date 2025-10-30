Ferrari-teambaas Fred Vasseur was diep onder de indruk van Oliver Bearman na diens ijzersterke optreden tijdens de GP van Mexico. De jonge Brit kwam met zijn Haas als vierde over de streep – zijn beste Formule 1-resultaat tot nu toe. Even dacht Vasseur – die Bearman nog kent uit het opleidingsprogramma van Ferrari – dat er zelfs een podiumplaats in het verschiet lag.

“Op een gegeven moment dacht ik dat hij (Bearman, red.) op het podium zou eindigen”, aldus Vasseur tegenover de media in Mexico-Stad. “Hij deed het geweldig. Als je naar het begin van het seizoen kijkt, presteert hij sowieso al sterk. Vaak had hij kleine probleempjes tijdens het weekend – in de kwalificatie of in de race – maar dit keer verliep alles vlekkeloos. Hij maakte geen enkele fout, en dat betaalde zich uit. Het is bovendien goed voor het team dat beide auto’s in de punten zijn geëindigd. Mijn felicitaties aan Ayao (Komatsu, red.) én aan Ollie.” Bearman maakte vorig jaar zijn Formule 1-debuut met Ferrari, toen hij in Saoedi-Arabië inviel voor Carlos Sainz. Toen eindigde hij op een knappe zevende plaats.

De Brit begon de race in Mexico als negende, maar schoof in de openingsronde al op naar plek zes. In ronde zes maakte hij indruk met een gedurfde dubbele inhaalactie op Max Verstappen en George Russell, waarmee hij zelfs even derde lag. Uiteindelijk moest hij die positie in de slotfase weer prijsgeven, maar hij tekende wél voor zijn zevende puntenfinish van het seizoen – en zijn derde op rij. Zelf was de 20-jarige Brit trots op zijn prestaties, al prees hij vooral het werk van zijn team.

‘Voelt geweldig’

“Het voelt geweldig”, reageerde Bearman. “We hebben een fantastische race gereden. Ik hield Verstappen achter me in de eerste stint, de twee Mercedessen in de tweede en een McLaren in de derde. Dus ja, ik stond onder grote druk”, grijnsde hij. “Ik keek meer in mijn achteruitkijkspiegel dan vooruit – maar zo gaat dat soms”, voegde hij er lachend aan toe. “Ik ben ontzettend trots op het team, want dit resultaat bevestigt al het harde werk dat we de afgelopen races hebben verricht.”

Met deze sterke reeks klimt Bearman naar de dertiende plaats in het kampioenschap, vóór zijn meer ervaren teamgenoot Esteban Ocon, die negende werd in Mexico. De jonge Haas-coureur hoopt dat zijn prestatie in Mexico een voorbode is van wat nog komen gaat. “Ik had niet verwacht dit jaar al te vechten met een McLaren, een Red Bull of een Mercedes. Natuurlijk droomde ik ervan om dat ooit te doen, maar dat het nu al lukt, is bijzonder. Hopelijk motiveert dit iedereen binnen het team om binnenkort weer mee te doen in de voorhoede.”

