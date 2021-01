Frijns komt in 2021 met WRT uit in WEC: ‘Willen gelijk successen boeken’

De Nederlander Robin Frijns doet in 2021 met het Belgische WRT mee aan het World Endurance Championship. Frijns en WRT maken hun entree in de LMP2-klasse.

Voor Frijns, die komend seizoen ook weer voor Envision Virgin racet in de Formule E, begint zo een nieuw avontuur met het team dat hij nog kent uit zijn tijd in de Blancpain Series. In die GT-klasse werd hij in met WRT 2015 Blancpain GT-kampioen en won de Blancpain Sprint Series in 2017. Ook won hij in 2018 de 12 Uur van Bathurst met WRT.

“Ik verheug me op de hereniging met WRT. We hebben in het verleden gelijk vanaf het begin veel successen geboekt – en het doel is om dat nu te herhalen”, laat de ambitieuze Frijns optekenen. Wie de teamgenoten van de 29-jarige Limburger worden bij WRT, is nog niet bekend. De Belgische formatie heeft echter aangegeven dat het deze snel wil aankondigen.

Racen met een endurance-prototype is overigens niet helemaal nieuw voor Frijns: in 2018 deed hij met Jackie Chan DC Racing mee aan de 24 Uur van Daytona. De afgelopen jaren concentreerde Frijns zich vooral op de Formule E en DTM. Frijns sloot het laatste Formule E-seizoen als twaalfde af, met twee podiumplekken achter zijn naam. In de DTM werd hij in 2020 derde met drie overwinningen.

