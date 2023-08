Een rentree van Sebastian Vettel is in de maak. Steeds meer signalen wijzen er namelijk op dat de afgezwaaide Formule 1-coureur komend seizoen actief is in de Formule E. Dat zal dan zijn bij ABT Motorsport. De Nederlander Robin Frijns speelt ook een rol in de mogelijke terugkeer van Vettel als coureur in de autosport.

Vettel kondigde een jaar geleden aan de Formule 1 te verlaten. De mogelijkheid om in een andere klasse terug te keren, sloot de viervoudig wereldkampioen echter niet uit. Omdat Vettel zich veel inzet voor duurzaamheid en een beter klimaat werd Formule E al snel als de logische stap gezien. Die verwachting lijkt nu ook realiteit te worden.

Teambaas Thomas Biermeier van ABT Motorsport sprak met het Duitse Ran over het komende seizoen. Hij bevestigde dat er een nieuwe coureur komt bij ABT CUPRA en gaf een hint dat het om Vettel gaat. “Misschien kijken we daarbij wel naar Zwitserland (daar woont Vettel, red.), waar een coureur is die zich heel erg inzet voor het milieu en die ook veel werk verricht op het gebied van duurzaamheid.”

Frijns kende veel pech

Als alles loopt zoals verwacht, wordt Vettel bij ABT CUPRA de opvolger van Robin Frijns. Die vertrekt volgens Biermeier sowieso en speelt daarmee onbedoeld dus ook een rol in een rentree van Sebastian Vettel. ABT Motorsport en Frijns gaan “als vrienden uit elkaar”, aldus de teambaas. Er is een verschil van inzicht over de toekomst. Dat laatste is geen verrassing: onlangs liet Frijns in Rome tijdens de voorlaatste ePrix in gesprek met FORMULE 1 Magazine al blijken dat de wegen vermoedelijk zouden scheiden.

De 31-jarige Limburger kende een seizoen vol pech. Zo stond hij door een gebroken pols én hand enkele wedstrijden aan de kant. De auto bleek bovendien een van de langzaamste van het veld. Frijns eindigde in het Formule E-kampioenschap dan ook teleurstellend als 22e. Omdat er qua materiaal en regelgeving weinig tot niets verandert, ziet Frijns het met de Gen3-auto niet zitten om nog een jaar te blijven. Aan de sfeer binnen ABT Motorsport lag het niet. “Maar ik wil competitief zijn.” Frijns keert om die reden vermoedelijk terug bij Envision Racing.

Een oordeel over de eerste seizoenshelft, nagenieten van de Grand Prix van België en meer: de nieuwe editie van FORMULE 1 Magazine vind je komende week in de winkel of in je brievenbus. Maar bestellen kan nu al online! Ook in deze editie boeiende verhalen, interessante reportages, achtergronden en interviews, duiding en onderscheidende fotografie! In dit nummer onder andere:

Max Verstappen, buitengewoon in België: zorgeloos de zomer in

Reportage: de tranen zijn na de fatale crashes op Spa nog niet opgedroogd

Tussenrapport Tom Coronel: Is Leclerc de man van de toekomst bij Ferrari?

Nico Hülkenberg spreekt: In Eefde is het voor mij allemaal begonnen

Columns Noël Ummels & Amber Brantsen

Het allermooiste beeld van Peter van Egmond en gastfotograaf Francis Vermeulen

Techniek: over 1,1 miljoen datapunten per seconde in een F1-auto

En verder alles over de Grands Prix van Hongarije en België

Gratis verzending binnen Nederland!