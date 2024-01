Een jaar geleden brak Robin Frijns er na een botsing zijn hand, waardoor hij maanden uit de roulatie was. Zaterdag volgde in Mexico-Stad bij de openingsrace van het nieuwe seizoen in de Formule E een volgende deceptie, alleen hield de Limburger ditmaal geen fysiek ongemak over aan zijn vroege crash. Nyck de Vries speelde op het Autódromo Hermanos Rodríguez evenmin een hoofdrol: hij finishte als vijftiende.

Jaar 10 van de Formule E, ’s werelds eerste volledig elektrische raceserie, was zaterdagochtend lokale tijd nog wel zo voorspoedig voor Frijns begonnen. In de vrije trainingen meldde hij zich in zijn door Jaguar aangedreven bolide bij de besten, de kwalificatie werd zelfs geopend met de snelste tijd in groep A. Dat bleek alleen geen garantie voor een passend vervolg. In de kwartfinale verremde de Limburger zich in het een-tegen-een duel met Pascal Wehrlein in bocht 1, waardoor zijn kansen op pole direct waren verkeken.

Frijns startte de ePrix op het circuit waar hij weinig goede herinneringen aan bewaart uiteindelijk vanaf P7, Wehrlein vanaf pole. Nyck de Vries, in 2021 de eerste wereldkampioen Formule E ooit, beleefde op 2240 meter boven zeeniveau ook al geen flitsende start. De Fries die dit jaar in de Formule E is teruggekeerd bij Mahindra, beschikt (voorlopig) over pover materiaal. Hij vertrok in Mexico-Stad als 21e en laatste.

In tegensteling tot Frijns, de Limburger verloor acht plaatsen na een volkomen mislukte start, kwam De Vries wel fatsoenlijk van zijn plek. Hij werkte zich, mede door nogal wat uitvallers, uiteindelijk op naar de vijftiende plaats. Frijns stapte na negen ronden al uit, nadat hij in het beroemde stadiongedeelte Foro Sol de muur was ingereden. Zo kwam er een snel einde aan het openingsnummer waarin teamgenoot Sébastien Buemi (tweede achter Wehrlein) bewees dat de bolide van Envision ook dit jaar zeer competitief lijkt.

Nyck de Vries kwam in Mexico-Stad niet verder dan de vijftiende plaats. FOTO’s Motorsportimages