De vierde ePrix van het elfde Formule E-seizoen is gewonnen door Oliver Rowland. De Brit verstevigt daarmee zijn leidende positie in het wereldkampioenschap. Nyck de Vries kan zijn puike optreden van een etmaal eerder in Jeddah geen vervolg geven, collega Robin Frijns speelt opnieuw een bijrol.

in aanloop naar de tweede race in Jeddah en de vierde van dit seizoen was er nog wat opwinding ontstaan rond Stoffel Vandoorne, dit dit jaar voor Maserati uitkomt. De Belg, wereldkampioen Formule E in 2022, verloor zijn derde startplaats omdat de brandblusser in zijn bolide niet was vergrendeld. Vanaf de 22e en laatste plek reed Vandoorne bij voorbaat al een vrij kansloze race.

Voor Nyck de Vries, als achtste gestart, en Robin Frijns, vertrokken vanaf P14, biedt de snelle crash van Antonio Felix Da Costa en Maximilian Günther ruimte verder naar voren te rijden. In de vierde ronde komen de twee Nederlanders elkaar op de baan tegen: met een gedurfde manoeuvre buitenom schiet Frijns De Vries voorbij naar de achtste plek. Het blijkt de opmaat, met behulp van de zogenaamde attack mode (extra vermogen), voor een opmars naar de kop van het veld.

Heel lang kan Frijns echter niet genieten van het vrije uitzicht, want binnen twee ronden valt hij terug naar de zevende plaats. De Vries rijdt de rest van de wedstrijd rond in het middenveld. De Nederlanders worden uiteindelijk dertiende (De Vries) en veertiende (Frijns) in Jeddah.

Bekijk hier de Formule 1-kalender van 2025

NU in de winkel en online te bestellen (met gratis bezorging in Nederland): de Wintereditie van FORMULE 1 Magazine! Vol exclusieve interviews met o.a. Helmut Marko, Felipe Massa, Pierre Gasly, Alexander Albon en Fred Vasseur.