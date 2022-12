Zakenman Frits van Eerd is een supporter van Max Verstappen van het eerste uur. En sinds Verstappen in 2013 de overstap maakte van de karts naar de Formule 3 geldt de supermarktketen JUMBO als een loyale sponsor. En daarmee had Van Eerd indirect een wezenlijk aandeel in de twee wereldtitels van de Red Bull-coureur.

Van Eerd nam in Zandvoort in het weekend van de Nederlandse Grand Prix de tijd voor een exclusief gesprek met FORMULE 1. Hij zegt het belangrijk te vinden dat bedrijven ook durven te investeren in jong talent aan het begin van zijn of haar carrière. En niet alleen het klassieke finishgedrag vertonen: meejuichen als er iets te vieren valt.

“Als er geïnvesteerd moet worden in een mooi concept of een veelbelovend talent, dan geven veel mensen niet thuis. En zodra er gewonnen wordt, zit het vol. Hoezo dan? Met Max was het zo: hij had een grote droom, namelijk om het allerhoogste podium te bereiken. En ik geloofde daar ook in. Dan is het mooi om daarin te helpen. Als je talent niet maximaal kunt ontwikkelen, dan heeft het geen zin iemand te ondersteunen.”

“Jos en Max hebben altijd de droom van Formule 1 gehad. En ze zijn er vol voor gegaan. Dat vind ik mooi. Mensen die dromen en er vervolgens ook vol voor willen gaan. Die het gewoon doen.”

Lees het volledige interview met Frits van Eerd in FORMULE 1 Magazine.