Niet de gewenste snelheid, niet de gewenste resultaten; ook in Miami was het zondag een race om snel te vergeten voor Ferrari. Met name het gedrag van de banden blijft de gemoederen bezig houden. Bij Carlos Sainz nemen de frustraties toe, zo bleek na afloop van de race waarin hij als vijfde eindigde.

De Spanjaard hoopte op een podiumplaats en leek daar in het begin van de race ook daadwerkelijk om te kunnen strijden met landgenoot Fernando Alonso. Die trok echter aan het langste eind, waarna Sainz ook George Russell nog voorbij zag komen in de Mercedes. Het grote probleem van Ferrari blijft het gedrag van de banden.

“We probeerde een undercut, dat werkte in eerste instantie”, zag Sainz. “Maar om het te laten slagen, moest ik wel drie tot vier ronden flink pushen op de medium band.” Dat is voor Ferrari funest. “We hebben daarin nul flexibiliteit. Als we een rondje pushen, zijn we in het rondje erna meteen drie tienden van een seconde langzamer. Zo kunnen we dus nooit echt doorpushen, maar moeten we juist onder de limiet gaan rijden om het einde van een wedstrijd te halen.”

Worsteling

Teamgenoot Charles Leclerc kende dezelfde problemen. En dus is Ferrari er nog altijd dit seizoen niet in geslaagd om een oplossing te vinden voor de worsteling met de bandenslijtage, iets dat het team in 2022 ook al parten speelde. Teambaas Fred Vasseur bestrijdt ondertussen dat de problemen alleen aan de banden liggen en wil de onderste steen boven. Het moet beter, zo liet hij niet voor het eerst dit seizoen weten.