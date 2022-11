In Paddockpraat, de podcast van Formule 1 Magazine, bespreken Daan de Geus en Sjaak Willems samen met gast Rick Winkelman het zeer vermakelijke GP-weekend in Brazilië. Over de eerste van George Russell, de wederopstanding van Mercedes dit seizoen en uiteraard de saga rond Max Verstappen en Sergio Pérez. Waar komt deze nijd toch plots vandaan?

