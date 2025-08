Gabriel Bortoleto boekte in Hongarije zijn beste kwalificatieresultaat ooit; de Braziliaanse rookie mag zondag vanaf de zevende startplek vertrekken. Het was de derde keer dit seizoen dat hij door wist te breken naar Q3. Bortoleto hield nota bene viervoudig wereldkampioen Max Verstappen achter zich. De jonge coureur maakt zich op voor een ‘mooi gevecht’ vanaf de vierde startrij.

“Het is altijd moeilijk om Max (Verstappen, red.) achter je te houden, maar als hij wil inhalen, wordt het zeker een mooi gevecht”, reageerde Bortoleto na afloop van de kwalificatie. “Ik weet niet hoe goed het tempo van zijn auto is, maar die van ons zag er redelijk competitief uit”, voegde hij er hoopvol aan toe. “Ik kijk er in ieder geval naar uit om met hem te sparren, want hij is een goede vriend van me en ik leer de laatste tijd veel van hem. Wellicht kunnen we de mensen morgen op een paar mooie inhaalacties trakteren.”

Kwalificatiestunt

De kwalificatiestunt van Bortoleto volgde op een wisselvallig weekend in Boedapest. “Vrijdag was vreselijk”, gaf hij toe. “Ik voelde me totaal niet comfortabel in de auto. Ik had moeite met de balans en miste echt de snelheid. Maar we zijn blijven werken en bleven optimistisch – we waren tot middernacht op het circuit met de ingenieurs en de monteurs om alles te analyseren en de auto te verbeteren”, verklaarde hij trots. “En dat heeft zijn vruchten afgeworpen, want vandaag voelde het eindelijk goed, waardoor ik in de kwalificatie kon maximaliseren.”

Toch werd Bortoleto aardig op de proef gesteld, mede dankzij de veranderende weersomstandigheden. Met name de windstoten in Q3 teisterden meerdere coureurs. “Het was bijzonder lastig”, beaamde de 20-jarige Sauber-coureur. “Je moet de auto telkens aanpassen, net als je manier van rijden. Ik ben in Q3 volgens mij niet eens sneller gegaan dan in Q1. Dat toont wel aan hoe verraderlijk het was.” Vanaf de zevende startplek hoopt Bortoleto opnieuw goede punten te kunnen scoren, al is hij een behoedzaam voor een eventuele regenrace. “Als het plenst, weet je het nooit in de Formule 1”, besloot hij. “Maar ik denk dat we wel voor de punten strijden.”

