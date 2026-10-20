Gabriel Bortoleto klopt regelmatig aan bij Max Verstappen voor advies over zijn ontwikkeling in de Formule 1. De Braziliaan en de Nederlander zijn bevriend en delen hun passie voor simracen. Hun gesprekken gaan dan ook verder dan rijtechniek en kwalificaties: Bortoleto wil zich kunnen spiegelen aan hoe Verstappen zich binnen Red Bull heeft ontwikkeld tot een kampioen. Die ervaringen kunnen hem helpen bij zijn eigen traject met Audi, dat nog niet om zeges strijdt.

“Ik praat vaak met Max (Verstappen, red.)”, gaf Bortoleto toe in een interview met Autosport. “De details blijven natuurlijk tussen ons, maar we bespreken vaak hoe ik me voel, hoe ik me ontwikkel, wat ik van Audi verwacht en hoe we als team vooruitgang boeken. Ik vraag hem naar zijn ervaringen bij Red Bull in de periode vóór het winnen van het wereldkampioenschap: hoe de situatie destijds was en hoe het team te werk ging.” De gesprekken vinden soms zelfs plaats tijdens het gamen. “Soms schieten bepaalde dingen me te binnen terwijl we aan het gamen zijn, en dan stel ik hem die vragen”, aldus de Braziliaan.

Simracen

Simracen is voor Bortoleto – net als voor Verstappen – een manier om zijn hoofd leeg te maken. Helemaal loskomen van de autosport lukt hem naar eigen zeggen nauwelijks, maar virtueel racen voelt anders dan zijn dagelijkse werk als F1-coureur. “Mijn gedachten zijn altijd bij het racen”, legde hij uit. “Ik heb iets nodig waarmee ik me kan loskoppelen van wat ik de rest van de dag doe. Soms is dat nog steeds autosport, maar dan op een andere manier. Ik lach, ik heb plezier; het is geen werk. Ik hoef niet naar perfectie te streven.”

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Tegelijkertijd blijft hij bewust bezig met zijn ontwikkeling en wil hij later kunnen terugkijken op een carrière waarin hij alles uit zijn mogelijkheden heeft gehaald. “Ik bestudeer de zaken, ik probeer ze te begrijpen”, vervolgde hij. “Als ik over 20 of 30 jaar op mijn carrière terugkijk, wil ik niet het gevoel hebben dat ik niet alles heb gedaan wat in mijn macht lag.” Die langetermijnvisie past bij zijn ambitie om samen met Audi de top van de Formule 1 te bereiken. Toen hij tot slot werd gevraagd waar hij over vijf jaar hoop te staan, was hij duidelijk in zijn antwoord. “Hopelijk win ik dan kampioenschappen, uiteraard bij Audi.”

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