Voormalig Formule 1-topman Mark Gallagher (Jordan, Red Bull) heeft het afgelopen Formule 1-seizoen nauwlettend in de gaten gehouden. 2023 werd gekenmerkt door een ontketende Max Verstappen die in de aanloop naar zijn derde wereldtitel tal van records brak. De conclusie van Gallagher? Het was een ‘verwoestend’ jaar, waarin het succes van Max desastreus zal blijken voor de groeiende populariteit van de sport.

De voormalig executive, die zijn sporen verdiende bij onder andere Red Bull, was te gast in de Flat Chat Podcast. Daar besprak hij onder meer de uitdagingen van Formule 1, ook op het gebied van competitiviteit en entertainment. Gallagher zag in 2023 een ‘briljant’ seizoen voor Red Bull, maar erkent ook dat het voor nieuwe fans niet spannend genoeg was.

Gallagher meent dat een sport die gedomineerd wordt door één team weinig doet voor de mensen die net om de hoek komen kijken: “Nieuwe fans zullen op deze manier niet aangespoord worden om alle GP’s te kijken, laat staan om nieuwe races zoals Miami en Las Vegas te bezoeken.” Dit is volgens Gallagher te verwijten aan series zoals Drive to Survive, die Formule 1 verkopen als een sport waarin alle teams meedingen voor het kampioenschap. “Kijkers worden lekker gemaakt door tien verschillende teams en twintig verschillende coureurs uit te lichten – maar in een race zijn het Max Verstappen en Red Bull die alles domineren.”

Dominantie

Dit is natuurlijk geen nieuwe ontwikkeling. Met uitzondering van het titelgevecht tussen Hamilton en Verstappen in 2021, kende Formule 1 de laatste paar jaar alleen maar kampioenschappen waarin één coureur er met kop en schouders bovenuit stak. Gallagher verwacht dan ook niet dat oerfans zich snel laten afschrikken door dominantie in de sport. Hij geeft wel toe dat Verstappens derde titelrace ongekend was: “Opeens worden al die oude records compleet omvergeblazen.” Verstappen won in 2023 negentien van de tweeëntwintig races inclusief een reeks van tien overwinningen op rij.

Mark Gallagher heeft zelf nooit achter het stuur van een Formule 1-auto gezeten. Hij begon in 1991 als persofficier bij Jordan om in 2004 de overstap te maken naar Jaguar, later Red Bull. In 2009 werd hij de grote baas bij motorfabrikant Cosworth. Tegenwoordig staat hij vooral bekend als zakelijk expert binnen de Formule 1.