We staan in deze extra update van Formule 1 Paddockpraat uiteraard stil bij het nieuws van de afgelopen dagen: de megatransfer van Lewis Hamilton naar Ferrari. Volgens sommigen zelfs de grootste transfer uit de geschiedenis van de Formule 1! Nu het stof is neergedaald, bekijken we wat voor impact dit heeft op Ferrari, Mercedes en de rest van het veld.

Wie gaat in 2025 het stoeltje van Hamilton overnemen en waar gaat Carlos Sainz heen? En wat kunnen we dit seizoen al verwachten in de koningsklasse van de autosport? Zet deze transfer alles op scherp binnen de Duitse en Italiaanse formatie en krijgen we prachtig jaar vol geruzie, intriges en spektakel? We bespreken het allemaal in deze podcast, mis het niet!

Beluister de podcast Formule 1 Paddockpraat hieronder op onze site of via Spotify, Apple Podcasts, Google podcast of YouTube. Vanuit de redactie schuiven dit keer Frank Woestenburg, Gerard Bos en Bas Holtkamp aan.